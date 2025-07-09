وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان رسمي، أن القرارات شملت مدينة القدس القديمة وأسوارها، البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي، دير القديس هيلاريون (تل أم عامر) في غزة، والمشهد الثقافي في جنوب القدس (بتير).

واعتُمدت هذه القرارات بالتوافق، وبجهود دبلوماسية فلسطينية مكثفة بالتنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية، والمجموعة العربية، وعدد من الدول الصديقة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه القرارات تأتي في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق التراث الثقافي الفلسطيني، من خلال ممارسات وصفتها بالاحتلالية، تشمل محاولات طمس وتزوير الهوية التاريخية والثقافية للمواقع المدرجة، لا سيما في القدس المحتلة.

كما شددت على أن قرارات لجنة التراث العالمي تهدف إلى الحفاظ على أصالة وسلامة هذه المواقع، وتمنع أي ممارسات تتعارض مع اتفاقيات ومقررات اليونسكو، محملة المجتمع الدولي مسؤولية حماية الإرث المادي وغير المادي الفلسطيني، وضمان بقائه في صورته الأصيلة.

ويأتي اعتماد هذه القرارات في سياق تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي أدت، وفق بيانات فلسطينية، إلى سقوط أكثر من 194 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من عشرة آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين.

كما تواصلت اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 993 فلسطينياً وإصابة نحو 7 آلاف آخرين.