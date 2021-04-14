سياسة
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بين الأطول والأقصر.. تعرَّفْ عدد ساعات الصيام حول العالم
يختلف عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان المبارك من بلد إلى آخر حسب موقعه الجغرافي، ومنذ هذا العام حتى 2023 ستقل عدد ساعات الصيام في البلدان التي تقع في نصف الكرة الشمالي عن الأعوام السابقة، إذ ستشهد ما يعرف بالانقلاب الشتوي.
بين الأطول والأقصر.. تعرَّفْ عدد ساعات الصيام حول العالم
تعرَّفْ عدد ساعات الصيام حول العالم / Reuters
14 أبريل 2021

يختلف عدد ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك من بلد إلى آخر حسب موقعه الجغرافي، ومنذ هذا العام حتى 2023 سيقل عدد ساعات الصيام عن الأعوام السابقة في البلدان التي تقع في نصف الكرة الشمالي، إذ تشهد تلك الدول ما يعرف بالانقلاب الشتوي.

والانقلاب الشتوي ظاهرة فلكية يتميز يومها بأقصر مدة للنهار وأطول مدة لليل خلال السنة.

وتسمى هذه الظاهرة في نصف الكرة الشمالي بانقلاب ديسمبر/كانون الأول، وفي نصف الكرة الجنوبي يطلق عليها اسم انقلاب يونيو/حزيران، وفيها تتوقف الشمس في مسارها الذي يظهر من الأرض قبل أن تعكس اتجاهها وتبدأ الانحراف نحو الشمال، وتسير الشمس يوم الانقلاب الشتوي في أقصر مسار يومي لها في سماء الأرض، وهنا تشهد تلك المناطق أقصر نهار لها.

ويعتبر يوم الانقلاب الشتوي بداية فصل الشتاء فلكياً، وهو حدث مهم بالنسبة إلى المناطق الواقعة على أقطاب الكرة الأرضية، إذ يكون القطب الشمالي للأرض في أقصى ميل له بعيداً عن الشمس، وبالتالي تغرق المناطق الواقعة هناك في ظلام دامس يدوم عدة شهور.

عدد ساعات الصيام حسب الموقع الجغرافي

وعادة ما يصوم مسلمو البلدان التي تقع جنوب الكرة الأرضية ساعات أقل مثل تشيلي أو نيوزيلندا، بمعدل 11 ساعة يومياً، فيما يصوم أولئك الذين يعيشون في البلدان الشمالية مثل آيسلندا أو النرويج أكثر من 18 ساعة.

وعلى سبيل المثال يتراوح عدد ساعات الصيام في مدينة نوك في غرينلاند بين 19 و20 ساعة، وفي ريكيافيك بآيسلندا بين 19 و20 ساعة.

وعلى صعيد الدول العربية تأتي بلدان المغرب العربي الأطول هذا العام من حيث عدد ساعات الإمساك مقارنة بدول عربية أخرى. إذ يصل عدد ساعات الصيام في الجزائر وتونس إلى 15 ساعة و50 دقيقة في آخر يوم من رمضان.

في المقابل تشهد جزر القمر أقصر ساعات الصيام في العالم العربي، إذ تبلغ عدد ساعات الصيام في العاصمة موروني نحو 13 ساعة و12 دقيقة في أول يوم رمضان، بينما يصل إلى 12 ساعة و59 دقيقة في آخر يوم منه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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