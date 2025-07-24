الحرب على غزة
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منها رويترز وBBC.. وكالات أنباء عالمية "قلقة" على صحفييها في غزة من التجويع الإسرائيلي
أعربت كبرى وكالات الأنباء العالمية عن قلقها العميق إزاء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها صحفيوها في قطاع غزة جراء سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين.
منها رويترز وBBC.. وكالات أنباء عالمية "قلقة" على صحفييها في غزة من التجويع الإسرائيلي
جنود الاحتلال الإسرائيلي يهاجمون على صحفيين بقطاع غزة / AA
منذ 15 ساعات

ودعت هذه الوكالات إسرائيل إلى السماح بدخول الصحفيين قطاع غزة وخروجهم منه، ووصول المساعدات الإنسانية الكافية إليه.

جاء ذلك في بيان مشترك لكبرى الوكالات العالمية منها: رويترز، وأسوشيتد برس، ووكالة الصحافة الفرنسية، وبي بي سي، بشأن وضع مراسليها في غزة.

وقال البيان: "نشعر ببالغ القلق على صحفيينا في غزة الذين أصبحوا غير قادرين على إطعام أنفسهم وأسرهم"، وأضاف: "كانوا على مدى أشهر عديدة أعين وآذان العالم على الأرض في غزة، والآن يواجهون نفس الظروف القاسية التي يغطّونها".

ودعا البيان السلطات الإسرائيلية إلى السماح بدخول الصحفيين لغزة وخروجهم منها، مشدّداً على "ضرورة إيصال إمدادات الغذاء الكافية إلى الناس هناك، بمن فيهم العاملون في مجال الإعلام".

والأربعاء، قالت وزارة الصحة في غزة، في بيان، إن مستشفيات القطاع "سجلت 10 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة"، وأضافت أنه بهؤلاء الضحايا "يصبح العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية 111 حالة وفاة".

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الأحد الماضي، من أن القطاع أصبح على أعتاب "الموت الجماعي"، بعد أكثر من 140 يوماً من إغلاق المعابر.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تهربت إسرائيل من مواصلة تنفيذ اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاماً، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.4 مليون في القطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلةً النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلَّفت الإبادة، بدعمٍ أمريكي، أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

مصدر:TRT ARABI
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