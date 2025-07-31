الحرب على غزة
بعد فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية.. تل أبيب ترحِّب وتشكر روبيو
رحَّب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الخميس، بفرض واشنطن عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير، وهو قرار عدّه مسؤول فلسطيني "انحيازاً فاضحاً للاحتلال" ولحرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة.
وشكر ساعر في منشور عبر حسابه على منصة إكس، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزارته على ما وصفه بـ"وضوحهم الأخلاقي في فرض العقوبات على مسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير"، حسب زعمه.

وادعى وزير الخارجية الإسرائيلي أن "السلطة الفلسطينية يجب أن تدفع ثمناً لسياستها المستمرة"، على حد تعبيره.

وزعم أن "هذه الخطوة من إدارة الرئيس (دونالد) ترمب تكشف عن الانحراف الأخلاقي لبعض الدول التي سارعت إلى الاعتراف بدولة فلسطينية افتراضية، فيما تغضّ الطرف عن دعم السلطة الفلسطينية للتحريض".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير، بدعوى "انتهاكهم التزامات السلام من خلال السعي لتدويل الصراع مع إسرائيل".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير انتهكتا التزاماتهما من خلال دعم إجراءات في المنظمات الدولية التي تتعارض مع قراري مجلس الأمن 242 و338".

وأضافت في تقرير قدمته إلى الكونغرس، "عدم امتثالهما لالتزاماتهما بموجب قانون الامتثال لتعهدات منظمة التحرير لعام 1989، وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002".

ورداً على ذلك، رأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن قرار الخارجية الأمريكية يمثل "دعماً وانحيازاً فاضحاً للاحتلال الإسرائيلي" ولحرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة.

ومساء الثلاثاء، دعا البيان الختامي لمؤتمر حل الدولتين الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والذي قاطعته واشنطن وتل أبيب، إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة، بدلاً من الوضع القائم منذ عام 2012، وهو "دولة مراقب غير عضو".

وتعترف 148 من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.

وفي الفترة الأخيرة أعلنت أكثر من دولة، بينها فرنسا وبريطانيا وكندا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، كما لوَّحت أستراليا بخطوة مماثلة.

والأربعاء، أطلقت 15 دولة غربية، بينها فرنسا وإسبانيا، نداءً جماعياً للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في غزة.

وعادةً ما تنتقد إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، الدول التي تعلن اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، بل وصل الأمر إلى تهديدات أمريكية.

ويتصاعد حراك الاعتراف بدولة فلسطين على خلفية حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، بدعمٍ أمريكي، على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، متجاهلةً النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلَّفت الإبادة أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

مصدر:TRT ARABI
