وشكر ساعر في منشور عبر حسابه على منصة إكس، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزارته على ما وصفه بـ"وضوحهم الأخلاقي في فرض العقوبات على مسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير"، حسب زعمه.

وادعى وزير الخارجية الإسرائيلي أن "السلطة الفلسطينية يجب أن تدفع ثمناً لسياستها المستمرة"، على حد تعبيره.

وزعم أن "هذه الخطوة من إدارة الرئيس (دونالد) ترمب تكشف عن الانحراف الأخلاقي لبعض الدول التي سارعت إلى الاعتراف بدولة فلسطينية افتراضية، فيما تغضّ الطرف عن دعم السلطة الفلسطينية للتحريض".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير، بدعوى "انتهاكهم التزامات السلام من خلال السعي لتدويل الصراع مع إسرائيل".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير انتهكتا التزاماتهما من خلال دعم إجراءات في المنظمات الدولية التي تتعارض مع قراري مجلس الأمن 242 و338".

وأضافت في تقرير قدمته إلى الكونغرس، "عدم امتثالهما لالتزاماتهما بموجب قانون الامتثال لتعهدات منظمة التحرير لعام 1989، وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002".

ورداً على ذلك، رأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن قرار الخارجية الأمريكية يمثل "دعماً وانحيازاً فاضحاً للاحتلال الإسرائيلي" ولحرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة.

ومساء الثلاثاء، دعا البيان الختامي لمؤتمر حل الدولتين الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والذي قاطعته واشنطن وتل أبيب، إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة، بدلاً من الوضع القائم منذ عام 2012، وهو "دولة مراقب غير عضو".