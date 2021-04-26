سياسة
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ثلاث جوائز لفيلم "نومادلاند".. تعرَّفْ أبرز الفائزين بالأوسكار
حاز فيلم (نومادلاند) جائزة أفضل فيلم خلال الحفل الثالث والتسعين لتوزيع جوائز الأوسكار، فيما حصل عدد من الممثلين والمخرجين على جوائز عن أفلام أخرى. تعرَّفْ أبرزهم.
ثلاث جوائز لفيلم "نومادلاند".. تعرَّفْ أبرز الفائزين بالأوسكار
فريق فيلم  (نومادلاند) في صورة تذكارية عقب فوز الفيلم بجائزة أفضل فيلم / Reuters
26 أبريل 2021

فاز فيلم "أرض الرُحل" (نومادلاند) وهو نوع هجين فريد من نوعه يجمع بين "رود موفي" والدراما الاجتماعية والوثائقي ويتتبع مجموعة من الأمريكيين المُسنين يعيشون حياة ترحال بعدما خسروا كل شيء خلال أزمة الرهن العقاري، بجائزة أوسكار لأفضل فيلم، وفازت نجمته فرانسيس مكدورماند بجائزة أفضل ممثلة مساء الأحد، في ليلة شهدت العودة إلى بريق هوليوود بعد عزل عام طويل بسبب فيروس كورونا.

وفاز البريطاني أنتوني هوبكينز بجائزة أفضل ممثل لدوره في فيلم "الأب" (ذا فاذر) الذي جسد فيه شخصية رجل يصارع مرض الخرف. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تذهب الجائزة إلى الراحل تشادويك بوزمان لدوره في آخر أفلامه (ما رينيز بلاك بوتوم).

وفازت كلوي تشاوي المولودة في الصين بجائزة أفضل مخرج عن فيلم "أرض الرحل" لتصبح أول امرأة آسيوية وثاني امرأة على الإطلاق تفوز بجائزة أوسكار أفضل إخراج.

وحازت يون يوه-جونج (73 عاماً) جائزة أفضل ممثلة مساعدة لأدائها دور جدة مشاكسة في فيلم (ميناري)، لتصبح أول ممثل أو ممثلة كورية جنوبية تفوز بالأوسكار.

وكانت آخر نسخة شهدت فوز امرأة بجائزة الإخراج قبل 11 عاماً عندما حصلت كاثرين بيغلو على اللقب عن فيلم "ذا هارت لوكر" (خزانة الألم) الذي تناول حرب العراق.

وحصل البريطاني دانييل كالويا على جائزة أفضل ممثل مساعد لدوره في فيلم "يهوذا والمسيح الأسود" (جوداس آند ذا بلاك ميسايه).

وفرضت إجراءات التباعد الاجتماعي التغيير على الحفل، مما أسفر عن نقله إلى محطة يونيون للقطارات وسطلوس أنجلوس. وبعد إجراءات صارمة شملت فحوص الكشف عن فيروس كورونا جلس المرشحون والضيوف لتبادل الحديث، معظمهم من دون كمامات، في مقر الاحتفال الذي كان أشبه بالملهى.

واختير الفائزون في اقتراع سري شارك فيه أعضاء أكاديمية علوم السينما الأمريكية وفنونها البالغ عددهم تسعة آلاف.

وجاءت قائمة الفائزين في الفئات الرئيسية لجوائز الأوسكار التي أقيمت دورتها الثالثة والتسعون الأحد في لوس أنجليس كالتالي:

- أفضل فيلم: "نومادلاند"

- أفضل مخرج: كلويه جاو عن "نومادلاند"

- أفضل ممثل: أنتوني هوبكينز في "ذا فاذر"

- أفضل ممثلة: فرانسس ماكدورماند في "نومادلاند"

- أفضل ممثل في دور مساعد: دانيال كالويا في "جوداس آند ذا بلاك ميسايا"

- أفضل ممثلة في دور مساعد: يو جونغ يون في "ميناري"

- أفضل فيلم بلغة أجنبية: "أناذر راوند" (الدنمارك)

- أفضل فيلم رسوم متحركة: "سول"

- أفضل فيلم وثائقي: "ماي أوكتوبوس تيتشر"

- أفضل سيناريو أصلي: "بروميسينغ يونغ وومان" - إيميرالد فينيل

- أفضل سيناريو مقتبس: "ذا فاذر"

مصدر:TRT عربي - وكالات
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