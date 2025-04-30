جرى توقيع الاتفاقية بين مؤسسة البترول التركية (TPAO) وشركة مول المجرية (MOL) في العاصمة بودابست بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار.

وعقب مراسم توقيع الاتفاق، صرح بيرقدار بأن الاتفاق بشأن أنشطة التنقيب عن النفط وإنتاجه في المجر سيسهم في تعزيز التعاون بين البلدين.

وأوضح أنه نتيجة للاتفاق ستتمكن الشركتان التركية والمجرية في الفترة المقبلة من تطوير شراكاتهما في حقول البحر الأسود.

وذكر الوزير التركي أن انقطاع التيار الكهربائي في أوروبا الغربية قبل يومين يُظهر أهمية أمن الطاقة للجميع.

وأشار إلى أنه باعتبار تركيا والمجر دولتين تعتمدان على الطاقة الأجنبية، فإن عملهما على تطوير سياسات إنتاج الطاقة مهم لإيجاد حلول لمشكلات الطاقة.