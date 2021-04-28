قال وزير الثقافة والسياسة الإعلامية الأوكراني أوليكساندر تكاتشينكو إن بلاده تسعى للاستفادة من تجربة تركيا السياحية في ظل جائحة كورونا.

ويجري الوزير الأوكراني زيارة إلى ولاية أنطاليا غربي تركيا، حيث اطلّع من كثب على برنامج السياحة الآمنة الذي تطبقه تركيا لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار تكاتشينكو إلى متانة العلاقات الثنائية بين تركيا وأوكرانيا عبر التاريخ، وفق حديثه لوكالة الأناضول.

ولفت إلى علاقات التعاون بين البلدين في القطاع السياحي، موضحاً أن أوكرانيا تأتي في مقدمة البلدان التي ترسل مواطنيها للسياحة إلى تركيا.

وأشار إلى أنه حظي بفرصة الاطلّاع على التدابير الوقائية ضد كورونا على أرض الواقع.

وأكد أن تجربة منح شهادات السياحة الآمنة التي طبقتها تركيا مثيرة للاهتمام جداً، مضيفاً: "نهدف إلى تقييم التجربة التركية وتعلمها وتطبيقها في بلادنا".

كما شدّد على أهمية حملة التطعيم التركية ضد الفيروس، وبخاصة بالنسبة إلى موظفي قطاع السياحة، مشيراً إلى سعيهم لتلقيح موظفي السياحة في أوكرانيا أيضاً.

وأطلقت وزارة الثقافة والسياحة التركية برنامج "شهادة السياحة الآمنة"، ويتضمن مجموعة من التدابير المقترحة لتطبيقها على جميع المواطنين والزوار الأجانب الذين يقضون عطلتهم في تركيا.

وبموجب البرنامج تتعاون وزارة الصحة بالتعاون مع وزارات الخارجية والداخلية والسياحة ومؤسسات دولية متخصصة، بمنح شهادات تؤكد التزام الفنادق والمطاعم والمنتجعات معايير السلامة من كورونا.

ويعتمد البرنامج على أربع ركائز أساسية هي صحة المسافر وسلامته، وصحة العامل وسلامته، والتدابير المتخذة في المنشآت، وفي وسائط النقل، وتوثَّق من خلاله النظافة ومعايير السلامة الصحية في الطائرات والمطارات والفنادق والمطاعم.