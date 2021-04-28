سياسة
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قبرص التركية تقدم لغوتيريش مقترحاً من أجل "حل دائم" لأزمة الجزيرة
أعلن رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار أنّه قدّم للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مقترحاً مؤلفاً من 6 مواد من أجل "حل دائم" في الجزيرة.
قبرص التركية تقدم لغوتيريش مقترحاً من أجل "حل دائم" لأزمة الجزيرة
رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار يقدّم للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مقترحاً من أجل "حل دائم" في الجزيرة / AA
28 أبريل 2021

قدّم رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار الأربعاء، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مقترحاً من أجل "حل دائم" في الجزيرة.

وحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول من مصادر دبلوماسية، قدّم تتار لغوتيريش مقترحاً مؤلفاً من 6 مواد، في اليوم الثاني من اجتماعات مجموعة "5+1" غير الرسمي حول قبرص، المنعقد برعاية الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.

وحمل المقترح عنوان "اقتراح الجانب القبرصي التركي بشأن اتفاق مستدام".

وجاء في المقترح: "جوهر الاقتراح القبرصي التركي يتمثل في الاعتراف بالمساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي، وبهذه الطريقة يمكن إقامة علاقة تعاون بين الدولتين الموجودتين في الجزيرة، وهذا من شأنه أن يمهّد الطريق لمفاوضات موجّهة نحو النتائج وحل واقعي ومستدام وتشمل جدول زمني معين".

كما أكد المقترح أن "الجانب القبرصي التركي الذي يمتلك جميع أركان الدولة، يتمتع بالحقوق والوضع نفسيهما اللذين يتمتع بهما الجانب الرومي والذي يستخدمهما حالياً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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