تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للوحات مرورية على الطرق المؤدية إلى المدينة المنورة، تُظهر إزالة عبارة "للمسلمين فقط" منها، ووضع عبارة "حدود الحرم" مكانها.

وذكرت صحيفة "إندبندنت عربية" السعودية أن الجهات المعنية في السعودية استبدلت عبارة "إلى حد الحرم" وسط لون تحذيري أحمر بـ"للمسلمين فقط" على اللوحات الإرشادية التي تستقبل زوار المدينة المنورة، التي تُعدّ في المرتبة الثانية بين البقاع المقدسة في الإسلام.

وتُفيد عبارة "للمسلمين فقط" السابقة أن الديانة شرط لدخول المنطقة المقدسة على غرار مكة المكرمة.

واعتبر ناشطون أن العبارة الجديدة تبدو أكثر ترحيباً بزوار المدينة، وتُظهر سماحة الإسلام في التعامل مع غير المسلمين.