دعت الولايات المتحدة إلى "سلوك فضائي مسؤول"، في إشارة منها إلى الصاروخ الصيني الذي حمل وحدة "تيانهي" للمحطة الفضائية التي تعتزم بكين إكمالها نهاية 2022، إلا أنه خرج عن السيطرة أثناء رحلة عودته إلى الأرض. فيما أوضحت الدكتورة رشا غنيم رئيس قسم أبحاث الفضاء في معهد الفلك المصري أن الصاروخ الصيني مر بمصر مرتين وسيمر الثالثة مساء اليوم الخميس بين 11:03 و11:08 مساءً.

وتقول الولايات المتحدة إن وكالة الفضاء الأمريكية تتبع الصاروخ الصيني "لونغ مارش 5 بي"، ويبلغ طوله 30 متراً ووزنه 22 طناً، ويتحرّك حالياً بسرعة 18 ألف ميل في الساعة.

وصرحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بأنها "تتوقع سقوطه على الأرض يوم السبت"، إلا أن المكان الذي سيضربه حطام الصاروخ "لا يمكن تحديده إلا في غضون ساعات من دخوله مرة أخرى".

بينما تتوقع شركة الفضاء الجوي (Aerospace Corp) أن يضرب الحطام المحيط الهادي بالقرب من خط الاستواء بعد مروره فوق المدن الشرقية للولايات المتحدة.

وفي تصريح صحفي الأربعاء قالت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض جين بساكي: "إن الولايات المتحدة ملتزمة معالجة مخاطر الازدحام المتزايد بسبب الحطام الفضائي والنشاط المتزايد في الفضاء".

وأكدت: "نريد العمل مع المجتمع الدولي لتعزيز القيادة وسلوكيات الفضاء المسؤولة".

وحتى الآن لم تحدد وكالة الفضاء الصينية ما إذا كانت تتحكم في الصاروخ أم أنه سيهبط على الأرض في صورة خارجة عن السيطرة، لكن صحيفة جلوبالز التابعة للحزب الشيوعي الصيني تقول إن سبائك الألومينيوم "ذي الطبقة الرقيقة" التي تغطي الصاروخ سوف تحترق بسهولة فور دخولها الغلاف الجوي، مما يشكل خطراً بعيداً جداً على الناس.

ويتوقع عالم الفيزياء الفلكية بجامعة هارفارد جوناثان ماكدويل أن تنجو بعض قطع الصاروخ وتتمكن من الدخول إلى الأرض، الأمر الذي سيكون بمثابة "تحطم طائرة صغيرة مبعثرة على مسافة تزيد عن 100 ميل".

وأشار ماكدويل إلى أن المرة الأخيرة التي سبق للصين إطلاق صاروخ من نوع "لونج مارش 5 بي"، "انتهى بهم الأمر بقضبان معدنية كبيرة وطويلة تتطاير في السماء، ألحقت أضراراً بالعديد من المباني في ساحل العاج".

الصاروخ التائه يمر بمصر

وأوضحت الدكتورة رشا غنيم، أستاذ مساعد ديناميكا فضاء ورئيس قسم أبحاث الفضاء بمعهد الفلك المصري، أن الصاروخ يمر على مصر بصفة دورية ضمن دورته الكاملة حول العالم التي تستغرق ساعة ونصف، نحو 89 دقيقة بالضبط.

وحسب موقع "اليوم السابع" قالت غنيم إن الصاروخ مر على مصر مرتين وسيمر مرة ثالثة ليلاً، وإنه طبقاً للإحداثيات العامة سيمر على مصر الساعة 11:03 مساء اليوم وينتهي مروره في 11:08 مساء، إذ يستغرق مروره على مصر 5 دقائق.

وأكدت أن مع الجانب الصيني تواصلاً لتبادل أي بيانات هامة حول الصاروخ.