يأتي هذا الاتفاق في أعقاب تحذيرات أطلقتها الدول الأوروبية الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، من أن استمرار الجمود في المفاوضات قد يؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، أنّ الاتفاق شمل مبدأ عقد المحادثات، فيما لا تزال المشاورات جارية لتحديد موعدها ومكان انعقادها، دون أن يُحسم بعد البلد المضيف المحتمل للمحادثات المرتقبة الأسبوع المقبل.

وفي 13 يونيو/حزيران، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

وقبيل العدوان الإسرائيلي على إيران، خاضت طهران وواشنطن جولات عدة من مفاوضات غير مباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تملك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، وتواصل منذ عقود احتلال فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان.