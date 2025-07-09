تركيا
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وزير خارجية باكستان: نرغب في الاستفادة من خبرات تركيا في الصناعات الدفاعية
قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم الأربعاء، إن بلاده تريد الاستفادة من الخبرات التركية في مجال الصناعات الدفاعية.
وزير خارجية باكستان: نرغب في الاستفادة من خبرات تركيا في الصناعات الدفاعية
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظير الباكستاني محمد إسحاق دار، إسلام أباد. / AA
9 يوليو 2025

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، عقب لقائهما في العاصمة إسلام أباد، في اجتماع شارك فيه وزير الدفاع التركي يشار غولر.

وأعرب إسحاق دار عن تقدير باكستان لنجاح تركيا في زيادة نسبة التصنيع المحلي في الصناعات الدفاعية من 20 إلى 80%.

وأكد رغبة باكستان في الاستفادة من الخبرات التركية في مجال الصناعات الدفاعية، وتعزيز التعاون الثنائي بما يساهم في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة.

وشدد وزير الخارجية الباكستاني على أن بلاده تعتبر تركيا صديقاً موثوقاً به.

وأضاف أن الشعب التركي وقف دائماً إلى جانب باكستان، وآخر مثال على ذلك خلال التصعيد الأخير بين إسلام أباد ونيودلهي في مايو/ أيار الماضي.

وفي 2018، وقّعت أنقرة وإسلام آباد صفقة لإنتاج شركة "أسفات" التركية 4 طرادات في إطار مشروع "ميلغم" لمصلحة البحرية الباكستانية، على أن يجري تصنيع اثنتين منها في تركيا، ومثلهما في باكستان.

وجرت مراسم إنزال السفينة الأولى PNS BABUR في 15 أغسطس/ آب 2021 بإسطنبول، والثانية PNS BADR في 20 مايو/أيار 2022 في كراتشي، والثالثة PNS KHAIBAR في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بإسطنبول.

مصدر:TRT ARABI
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