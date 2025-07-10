وأفادت السلطات بأن 96 شخصاً لقوا حتفهم في مقاطعة كير وحدها، من بينهم 36 طفلاً، العديد منهم كانوا في مخيم صيفي للفتيات. كما لا يزال ما لا يقل عن 160 شخصاً في عداد المفقودين.

وقال حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، إن أكثر من 2200 عنصر من فرق الطوارئ والإنقاذ ما زالوا منتشرين في المناطق المتضررة.

وأضاف أبوت في بيان: "لا تزال ظروف الفيضانات الناجمة عن العواصف التي شهدتها الولاية الأسبوع الماضي تؤثر في مناطق متعددة، بما في ذلك وسط تكساس وهيل كانتري وبيغ كانتري ووادي كونشو".

واجتاحت الفيضانات المفاجئة مخيم "كامب ميستيك" ليل الخميس 4 يوليو/تموز، بالتزامن مع عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة.

وبدأت الأمطار الغزيرة في وقت متأخر من يوم الخميس، وارتفع منسوب نهر غوادالوبي بشكل حاد خلال ساعات الليل، ما أدى إلى اجتياح المخيم نحو منتصف الليل وحتى الساعات الأولى من فجر الجمعة، بينما كان أكثر من 750 شخصاً من الأطفال والمشرفين نائمين.



