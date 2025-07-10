سياسة
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ارتفاع عدد ضحايا فيضانات تكساس الأمريكية إلى 120 بينهم أطفال و160 مفقوداً
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت ولاية تكساس الأمريكية إلى ما لا يقل عن 120 قتيلاً، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام أمريكية يوم الأربعاء عن السلطات المحلية.
ارتفاع عدد ضحايا فيضانات تكساس الأمريكية إلى 120 بينهم أطفال و160 مفقوداً
ارتفاع عدد ضحايا فيضانات تكساس إلى 120 شخصاً / Reuters
10 يوليو 2025

وأفادت السلطات بأن 96 شخصاً لقوا حتفهم في مقاطعة كير وحدها، من بينهم 36 طفلاً، العديد منهم كانوا في مخيم صيفي للفتيات. كما لا يزال ما لا يقل عن 160 شخصاً في عداد المفقودين.

وقال حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، إن أكثر من 2200 عنصر من فرق الطوارئ والإنقاذ ما زالوا منتشرين في المناطق المتضررة.

وأضاف أبوت في بيان: "لا تزال ظروف الفيضانات الناجمة عن العواصف التي شهدتها الولاية الأسبوع الماضي تؤثر في مناطق متعددة، بما في ذلك وسط تكساس وهيل كانتري وبيغ كانتري ووادي كونشو".

واجتاحت الفيضانات المفاجئة مخيم "كامب ميستيك" ليل الخميس 4 يوليو/تموز، بالتزامن مع عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة.

وبدأت الأمطار الغزيرة في وقت متأخر من يوم الخميس، وارتفع منسوب نهر غوادالوبي بشكل حاد خلال ساعات الليل، ما أدى إلى اجتياح المخيم نحو منتصف الليل وحتى الساعات الأولى من فجر الجمعة، بينما كان أكثر من 750 شخصاً من الأطفال والمشرفين نائمين.


مصدر:TRT Arabi
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