سياسة
1 دقيقة قراءة
أسفرت عن قتلى من الجانبين.. ضغوط دولية متصاعدة لوقف الاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا
تتزايد الضغوط الدولية على تايلاند وكمبوديا لوقف الاشتباكات الحدودية المتواصلة منذ الخميس الماضي، التي أجبرت أكثر من 100 ألف شخص على الفرار من منازلهم، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بشأن المسؤولية عن بدء أعمال العنف.
أسفرت عن قتلى من الجانبين.. ضغوط دولية متصاعدة لوقف الاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا
مباحثات وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا / AP
28 يوليو 2025

ويأتي التصعيد قُبيل قمة مرتقبة تُعقد اليوم الاثنين في مدينة بوتراجايا الماليزية، تجمع رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت ورئيس الوزراء التايلاندي المؤقت فومتام ويتشاياشا، بمشاركة مسؤولين صينيين، وبرعاية مشتركة من ماليزيا، التي تتولى حالياً رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكداً في منشور على منصة إكس أن مسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية يوجدون في ماليزيا لدعم جهود السلام.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أجرى اتصالاً مع قادة البلدين سعياً لاحتواء الأزمة، مشدداً على ضرورة إنهاء النزاع بأسرع وقت ممكن.

وعلى صعيد متصل، ألغى ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن الفاعليات الرسمية التي كانت مقررة بمناسبة عيد ميلاده 73، بحسب هيئة الإذاعة العامة التايلاندية (بي بي إس)، مؤكداً أن الأولوية الوطنية في هذه المرحلة يجب أن تُمنح لتعزيز الأمن والدفاع عن السيادة.

وفي 28 مايو/أيار الماضي، اندلع اشتباك قصير في المنطقة عقب انتهاكات لاتفاقية حدودية بين البلدين، قبل أن يتفق جيشا الجانبين على حل المشكلة سلمياً.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us