وحسب أمر تنفيذي وقّعه ترمب، فقد جرى تحديد رسوم جمركية تصل إلى 35% على بعض السلع الكندية، و50% على واردات من البرازيل، و25% من الهند، و20% من تايوان، و39% من سويسرا.

كما تقرر فرض رسوم تتراوح بين 10 و41% على واردات من إجمالي 69 شريكاً تجارياً خلال أسبوع واحد، تنفيذاً للقرار الذي يدخل حيز التنفيذ الساعة 12:01 بعد منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش)، واستثنت عدداً من الشحنات التي يُتوقع تصديرها خلال الأسبوع المقبل.

وشملت الإجراءات الجديدة أيضاً فرض ضريبة استيراد بنسبة 10% على السلع القادمة من دول لم تُدرج في القائمة المعدّلة، مع تحذيرات سابقة من ترمب بإمكانية رفع هذه النسبة في المستقبل.