سياسة
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دراسة غربية تثبت أن لقاحي سينوفارم الصينيين آمنان وفعّالان ضد كورونا
توصلت دراسة نشرت في دورية طبية حديثة إلى نتائج تؤكد سلامة وفاعلية اللقاحين اللذين صنعتهما شركة سينوفارم الصينية ضد فيروس كوفيد-19.
دراسة غربية تثبت أن لقاحي سينوفارم الصينيين آمنان وفعّالان ضد كورونا
دراسة تثبتت سلامة وفاعلية اللقاحين اللذين صنعتهما شركة سينوفارم الصينية ضد كورونا / Reuters
27 مايو 2021

أثبتت دراسة نُشرت في دورية طبية حديثة، سلامة وفاعلية اللقاحين اللذين صنعتهما شركة سينوفارم الصينية ضد فيروس كوفيد-19.

وكان العلماء ينتظرون مزيداً من التفاصيل حول اللقاحين المُستخدمين في عدد من الدول، وحظي أحدهما مؤخراً بموافقة منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ.

وخلص التقرير الذي نشرته دورية الجمعية الطبية الأمريكية إلى أن اللقاحين فعالان بنسبة 73 و78%، كما زعمت سينوفارم في السابق.

وقال باحثون من سينوفارم، وشركاؤها المحليون في الشرق الأوسط: إن التجربة تضمنت حوالي 40380 مشاركاً باستخدام دواء وهمي، مقابل لقاحي الشركة اللذين طوّر أحدهما معهد ووهان للمنتجات الحيوية، وطوّر الآخر معهد بيجين للمنتجات الحيوية.

وأُجريت التجارب في أربع دول هي البحرين والإمارات ومصر والأردن، لكن الدراسة قدّمت بيانات من البحرين والإمارات فقط.

وفي السياق نفسه، قال جين دونغ-يان أستاذ الطب في جامعة هونغ كونغ والذي لم يشارك في الدراسة: "لا مفاجآت، فالنتائج تتوافق مع ما زعموه في الماضي، لكنها لا تقضي بالكامل على الشكوك إزاء سينوفارم".

وأثار جين دونغ-يان شكوكاً حول مدى فاعلية اللقاح بناء على الارتفاع الأخير في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جزيرة سيشل التي كانت قد قدّمت اللقاح (سينوفارم) لأغلبية كبيرة من سكانها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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