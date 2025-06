حسم قطب الموضة الفرنسي الملياردير برنارد آرنو أخيراً لقب أغنى رجل في العالم بعد أسبوع محتدم من المنافسة بينه وبين الملياردير الأمريكي وصاحب لقب أغنى في العالم سابقاً جيف بيزوس.

وأصبح قطب الموضة الفرنسي برنارد آرنو الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة المنتجات الفاخرة LVMH أغنى شخص في العالم بصافي ثروة يفوق 191 مليار دولار، وبفارق 3.6 مليار دولار عن مؤسس أمازون الأمريكية ورئيسها التنفيذي الملياردير جيف بيزوس.

وقالت مجلة فوربس المتخصصة في مجال المال والأعمال إنه وبعد ثلاث محاولات هذا الأسبوع استطاع آرنو أن يزيح بيزوس عن عرش أغنى أثرياء العالم إلى المركز الثاني إذ تبلغ ثروة الملياردير الأمريكي حالياً 187.4 مليار دولار.

وأضاف آرنو 41 مليار دولار إلى ثروته منذ إطلاق فوربس قائمة أغنى مليارديرات العالم في السادس من أبريل/نيسان الماضي إذ بلغت ثروته آنذاك 150 مليار دولار فقط، ليتقدم مرتبتين من المركز الثالث وقت إطلاق القائمة إلى المرتبة الأولى حالياً، فيما زادت ثروته بنسبة 27.3% خلال أقل من شهرين.

وفي المقابل زادت ثروة بيزوس 10.4 مليار دولار فقط منذ إطلاق قائمة مليارديرات العالم الشهر الماضي إذ بلغت آنذاك 177 مليار دولار، لترتفع بنسبة 5.9% خلال أقل من شهرين، ما أعطى الفرصة لتفوق آرنو.

صانع الذوق

تضم إمبراطورية آرنو البالغ من العمر 72 عاماً علامات تجارية يصل عددها إلى 70 علامة، وهو يعتبر "من أفضل صناع الذوق في العالم".

تشمل العلامات التجارية التي يملكها أشهر الماركات الفاخرة في قطاعات المشروبات والعطور والتجميل والفنادق من أهمها Louis Vuitton، وSephora، وChristian Dior، وGivenchy، وBelmond، وصحيفة Le Parisien، وMake Up For Ever، وMaison Francis Kurkdjian، وFenty Beauty by Rihanna، وTAG Heuer.

ومن المعروف عن منتجات Louis Vuitton وTiffany & Co أنها لا تُعرض للبيع بسعر منخفض أبداً إذ يحرق الفائض منها بعد التأكد من استحالة بيعه، حسب Luxury Viewer.

يملك آرنو عشرات العقارات حول العالم أبرزها قصر Saint-Rémy-des-Landes Clairefontaine وفيلا في منطقة Saint-Tropez في جنوب فرنسا، وليديه عقارات مميزة في لوس أنجلوس وبيفيرلي هيلز ومرتفعات هوليوود هيلز.

كما يملك جزيرة مساحتها 54 هكتاراً في البهاماس، ويملك أيضاً اليخت الفخم Symphony الذي تقدّر قيمته بنحو 10 ملايين يورو ( 12.19 مليون دولار) وطائرة خاصة من نوع Bombardier تقدّر قيمتها بنحو 48 مليون يورو (58.5 مليون دولار)، حسب وسائل إعلام فرنسية.

وآرنو هو أيضاً رئيس مجلس إدارة Groupe Arnault S.E، وهو متزوج ويعيش في فرنسا.