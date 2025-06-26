سياسة
2 دقيقة قراءة
نعيم قاسم: حزب الله جاهز للقتال إذا قررت الدولة اللبنانية إخراج إسرائيل بالقوة
أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، الخميس، جاهزية حزبه للقتال على الحدود في حال قررت الدولة اللبنانية استخدام القوة لإخراج إسرائيل من أراضي البلاد.
نعيم قاسم: حزب الله جاهز للقتال إذا قررت الدولة اللبنانية إخراج إسرائيل بالقوة
نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله اللبناني / Reuters
26 يونيو 2025

وقال قاسم في كلمة متلفزة: "إذا اتخذت الدولة اللبنانية اليوم قرارا بأن تخرج إسرائيل بالقوة وتفتح معركة فنحن حاضرون أن نقاتل على الحدود"، وشدد على أن الحزب "لن يخضع للإملاءات ولن يستسلم، وسيناضل من أجل وطن عزيز لأجياله مهما بلغت التضحيات".

وحذر قاسم من أن "إسرائيل كيان توسعي، ولن تكتفي بفلسطين كلها أو باحتلال الجولان وما بعده، بل تسعى للسيطرة على كامل المنطقة، وهذا ما تثبته الوقائع".

واعتبر أن "الهجوم الإسرائيلي على إيران (بين 13 و24 يونيو/ حزيران الجاري) هو جزء من هذا المشروع التوسعي، الذي يخدم مصالح إسرائيل والطاغوت الأمريكي".

من جهة ثانية، أكد قاسم أن حزبه مع ما سماها "خيارات إيران الاستقلالية"، وضد "الاحتلال والهيمنة الأمريكية".

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 223 قتيلا و509 جرحى، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.

وفي تحد للاتفاق، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us