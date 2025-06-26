وقال قاسم في كلمة متلفزة: "إذا اتخذت الدولة اللبنانية اليوم قرارا بأن تخرج إسرائيل بالقوة وتفتح معركة فنحن حاضرون أن نقاتل على الحدود"، وشدد على أن الحزب "لن يخضع للإملاءات ولن يستسلم، وسيناضل من أجل وطن عزيز لأجياله مهما بلغت التضحيات".

وحذر قاسم من أن "إسرائيل كيان توسعي، ولن تكتفي بفلسطين كلها أو باحتلال الجولان وما بعده، بل تسعى للسيطرة على كامل المنطقة، وهذا ما تثبته الوقائع".

واعتبر أن "الهجوم الإسرائيلي على إيران (بين 13 و24 يونيو/ حزيران الجاري) هو جزء من هذا المشروع التوسعي، الذي يخدم مصالح إسرائيل والطاغوت الأمريكي".

من جهة ثانية، أكد قاسم أن حزبه مع ما سماها "خيارات إيران الاستقلالية"، وضد "الاحتلال والهيمنة الأمريكية".

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 223 قتيلا و509 جرحى، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.

وفي تحد للاتفاق، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.