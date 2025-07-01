تركيا
1 دقيقة قراءة
قالن يزور أربيل لبحث الأمن الإقليمي وملف "تركيا خالية من الإرهاب"
أجرى رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى مدينة أربيل، أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين في إقليم شمال العراق، لبحث التطورات الإقليمية وقضايا أمنية مشتركة.
قالن يزور أربيل لبحث الأمن الإقليمي وملف "تركيا خالية من الإرهاب"
رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن / AA
1 يوليو 2025

والتقى قالن خلال الزيارة كلاً من زعيم KDP مسعود بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، إضافة إلى عدد من المسؤولين المحليين.

وتركزت المحادثات على آخر المستجدات في المنطقة، وخاصة في أعقاب الحرب بين إيران وإسرائيل، إلى جانب مناقشة الخطوات الممكن اتخاذها لتعزيز الاستقرار والسلام الإقليمي.

كما تناولت الاجتماعات ملف "تركيا خالية من الإرهاب"، إذ جرى التباحث في آليات التعاون لتطهير المناطق الحدودية من التهديدات الإرهابية، ومنع تحولها إلى نقطة توتر مستدام في المنطقة.

وشكل أمن المكوّن التركماني في العراق بنداً رئيسياً في اللقاءات، وقد أكد الجانب التركي دعمه لتركمان العراق وضرورة تمكينهم سياسياً. 

كما شدد الطرفان على أهمية تعزيز التنسيق بين أنقرة وبغداد، إلى جانب مواصلة الحوار والتعاون مع سلطات إقليم شمال العراق في الفترة المقبلة.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us