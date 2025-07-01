والتقى قالن خلال الزيارة كلاً من زعيم KDP مسعود بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، إضافة إلى عدد من المسؤولين المحليين.

وتركزت المحادثات على آخر المستجدات في المنطقة، وخاصة في أعقاب الحرب بين إيران وإسرائيل، إلى جانب مناقشة الخطوات الممكن اتخاذها لتعزيز الاستقرار والسلام الإقليمي.

كما تناولت الاجتماعات ملف "تركيا خالية من الإرهاب"، إذ جرى التباحث في آليات التعاون لتطهير المناطق الحدودية من التهديدات الإرهابية، ومنع تحولها إلى نقطة توتر مستدام في المنطقة.

وشكل أمن المكوّن التركماني في العراق بنداً رئيسياً في اللقاءات، وقد أكد الجانب التركي دعمه لتركمان العراق وضرورة تمكينهم سياسياً.

كما شدد الطرفان على أهمية تعزيز التنسيق بين أنقرة وبغداد، إلى جانب مواصلة الحوار والتعاون مع سلطات إقليم شمال العراق في الفترة المقبلة.