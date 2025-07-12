سياسة
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل عنصر من حزب الله في غارة على جنوب لبنان
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه قتل أحد عناصر حزب الله اللبناني في غارة جوية استهدفت منزلاً بمنطقة الخيام جنوبي لبنان.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل عنصر من حزب الله في غارة على جنوب لبنان
مقتل شخص في غارة إسرائيلية على منزل جنوب لبنان / AP Archive
12 يوليو 2025

وقال جيش الاحتلال في بيان: "نفذنا هجوماً في وقت سابق اليوم على منطقة الخيام، وأسفر عن القضاء على عنصر إرهابي من حزب الله يعمل ضمن منظومة الصواريخ المضادة للدروع".

ولم يقدّم البيان تفاصيل إضافية حول هوية القتيل أو طبيعة العملية، فيما لم يصدر تعليق فوري من حزب الله بشأن الحادث.

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، نقلاً عن وزارة الصحة، بأن "غارة العدو الإسرائيلي على منزل في وطى الخيام أدت إلى سقوط شهيد"، دون أن تكشف عن هوية الضحية.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عدوانا على لبنان تحول في 23 سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب واسعة، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عما لا يقل عن 239 قتيلا و551 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد للاتفاق، يواصل الجيش الإسرائيلي احتلال 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى يحتلها منذ عقود.

مصدر:TRT Arabi
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