سياسة
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رغم تصاعد الأزمة مع مصر والسودان.. إثيوبيا تعتزم بناء أكثر من 100 سد جديد
قال رئيس الوزراء أبي أحمد إنّ إثيوبيا ستبني أكثر من 100 سد في مناطق إقليمية مختلفة في السنة المالية الجديدة القادمة. وأشار إلى أنّ "الأصوات التي سُمعت مؤخراً ضد إثيوبيا ليست قائمة على الحقائق الواقعية وتهدف إلى تقويض العلاقات الدبلوماسية لإثيوبيا".
رغم تصاعد الأزمة مع مصر والسودان.. إثيوبيا تعتزم بناء أكثر من 100 سد جديد
رئيس وزراء إثيوبيا يعلن عزم بلاده بناء أكثر من 100 سد / AFP
31 مايو 2021

قال رئيس الوزراء أبي أحمد إنّ إثيوبيا ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في مناطق إقليمية مختلفة في السنة المالية الجديدة القادمة، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وقال أبي، في كلمته أمام مراسم إطلاق المرحلة الأولى من طريق أداما-أواش السريع البالغ طوله 60 كيلومتراً، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل الاجتماعي والاقتصادي مع جيبوتي، والمناطق المتاخمة لمدينة أداما وقال "إنه السبيل الوحيد لمقاومة أي قوى معارضة لإثيوبيا".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر بناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط الحجم في مناطق مختلفة بحلول عام الميزانية الإثيوبية القادمة، والذي سيكون له دور فعال في الإنتاج الزراعي والتي تتراوح إلى 3 مرات في السنة بهدف ضمان الأمن الغذائي.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تكاتف الإثيوبيين بجميع أطياف المجتمع لتحقيق مثل هذه الطموحات الحاسمة وغيرها من البرامج التنموية.

وفيما يتعلق بعلاقة إثيوبيا مع بقية دول العالم، أكد أبي أن الدبلوماسية هي مظهر من مظاهر أثيوبيا لأنها أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية والأمم المتحدة.

وأشار أبي إلى أنّ "الأصوات التي سُمعت مؤخراً ضد إثيوبيا ليست قائمة على الحقائق الواقعية وتهدف إلى تقويض العلاقات الدبلوماسية طويلة الأمد لإثيوبيا على الساحة العالمية".

وأردف أنّ "إثيوبيا ستتحول وسيظهر الازدهار في السنوات القادمة" مشدداً على أن "الوحدة أمر بالغ الأهمية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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