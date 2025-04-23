وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داوود الحمراء) إنها لم تتلقَّ أي مكالمات بخصوص سقوط صاروخ أو وقوع إصابات.

وأطلقت جماعة الحوثي اليمنية، التي تسيطر على أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في اليمن، صواريخ وطائرات مسيّرة على إسرائيل تضامناً مع الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية على حركة قطاع غزة.

وتتعرّض مناطق الحوثيين في اليمن لغارات شبه يومية يحمّلون الولايات المتحدة مسؤوليتها، منذ أعلنت واشنطن في 15 مارس/آذار إطلاق عملية عسكرية ضدهم لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتأتي الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماماً".

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترمب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، رداً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.​​​​​​​