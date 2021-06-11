سياسة
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نعاه آلاف السعوديين.. مَن ناصر بن عبد العزيز الشثري "مستشار الملوك"؟
أُعلنت في السعودية وفاة المستشار في الديوان الملكي السعودي الشيخ ناصر بن عبد العزيز الشثري بعد معاناة طويلة مع المرض، وعاصر الشثري عدداً من ملوك السعودية حتى أُطلق عليه لقب "مستشار الملوك".
نعاه آلاف السعوديين.. مَن ناصر بن عبد العزيز الشثري "مستشار الملوك"؟
وفاة "مستشار الملوك" في السعودية / مواقع التواصل
11 يونيو 2021

أعلنت عائلة المستشار في الديوان الملكي السعودي الشيخ ناصر بن عبد العزيز الشثري، المعروف بـ"مستشار الملوك"، وفاته مساء الخميس بعد صراع مع المرض.

وكتب نجل الراحل، أحمد الشثري، عبر حسابه في موقع تويتر: "انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي معالي الشيخ ناصر الشثري، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته".

كما نشر حساب عائلة الشثري تغريدة مماثلة، مضيفاً: "سوف تكون الصلاة على الوالد معالي الشيخ ناصر الشثري اليوم الجمعة الساعة الخامسة والنصف بعد العصر".

وعاصر الشثري عدداً من ملوك السعودية، بدءاً من الملك خالد إلى الملك فهد والملك عبد الله، وصولاً إلى الملك سلمان، حتى أُطلق عليه لقب "مستشار الملوك".

وزار الملك سلمان الشيخ الراحل الشثري أكثر من مرة بعد طول معاناته من المرض.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فيديو لزيارة أجراها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للشثري في عيد الفطر الماضي.

والشيخ الشثري هو ابن الشيخ المعروف عبد العزيز الشثري، ووالد الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء في المملكة، والمستشار في الديوان الملكي، وعاصر عدداً من ملوك المملكة بدءاً من الملك خالد إلى الملك فهد والملك عبد الله وصولاً إلى الملك سلمان.

ودأب الملك سلمان بن عبد العزيز على زيارة الشيخ الشثري، الذي عانى من المرض طوال سنوات، إذ سبق أن زاره في المستشفى، كما سبق أن زاره في منزله أكثر من مرة للاطمئنان عليه، وقدم له واجب العزاء في وفاة زوجته.

كما كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يحرص على زيارته للاطمئنان على صحته وتهنئته في كثير من المناسبات، كان آخرها زيارته في عيد الفطر الماضي.

وشغل الشثري مناصب عديدة خلال مسيرته، وكان الأمراء والعلماء والأعيان يرتادون مجلسه باستمرار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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