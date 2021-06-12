سياسة
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شاهد | تعرُّض الدنماركي إريكسن لأزمة قلبية وسقوطه أثناء مباراة بطولة أوروبا
تعرَّض اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن لأزمة قلبية وسقط مغشياً عليه أثناء اللعب وخضع لإنعاش قلبي رئوي قبل أن تتوقف المباراة. وقال الاتحاد الدنماركي إن إريكسن "مستيقظ" ووصل إلى المستشفى، فيما قال اليويفا إنه نقل إلى المستشفى وإنه في حالة "مستقرة".
شاهد | تعرُّض الدنماركي إريكسن لأزمة قلبية وسقوطه أثناء مباراة بطولة أوروبا
سقط إريكسن فجأة في الدقيقة 42 وهو يركض بالقرب من الخط الجانبي للملعب / Reuters
12 يونيو 2021

سقط لاعب وسط منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن مغشياً عليه أثناء اللعب وخضع لإنعاش قلبي رئوي من قبل مسعفين أثناء مباراة بلاده ضد فنلندا في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 السبت.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تعليق المباراة بين منتخبَي الدنمارك وفنلندا ضمن منافسات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، وقال في وقت لاحق إن اللاعب تعرَّض لأزمة قلبية.

بدوره قال الاتحاد الدنماركي إن إريكسن "مستيقظ" ووصل إلى المستشفى، فيما قال اليويفا إنه نقل إلى المستشفى وإنه في حالة "مستقرة".

وأظهرت صورة لوكالة الصحافة الفرنسية من أرض ملعب المباراة إريكسن وهو يرفع يده بينما كان يُحمل على محفة إلى خارج الملعب، فيما نقلت وكالة رويترز عن طبيب قوله إن اللاعب استعاد وعيه في المستشفى.

وسقط إريكسن فجأة في الدقيقة 42 وهو يركض بالقرب من الخط الجانبي للملعب، وهرع زملاؤه مارتن بريثويت وتوماس ديلاني لمساعدته، وطلب ديلاني من الطاقم الطبي الإسراع بدخول الملعب للمساعدة.

وساد الصمت في الملعب الذي احتشد فيه 16 ألف مشجع، وشكَّل زملاء اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً حلقة حوله بينما كان المسعفون يحاولون إنعاش قلبه قبل نهاية الشوط الأول في المباراة المقامة ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وغادر الفريقان بعد ذلك الملعب ورفع مسعفون أغطية لإخفاء اللاعب المصاب عن الأنظار، وأعلن المذيع الداخلي في الاستاد أن المباراة توقفت بسبب وضع صحي طارئ وطلب من الجماهير البقاء في أماكنهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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