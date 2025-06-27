تركيا
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تركيا: على الاتحاد الأوروبي الالتزام بالقانون الدولي ولن نسمح أبداً بانتهاك حقوقنا ومصالحنا المشروعة
أكدت تركيا، الجمعة، إن النتائج التي اعتُمدت في قمة قادة الاتحاد الأوروبي المنعقدة الخميس، تُظهر أن اليونان وإدارة جنوب قبرص اليونانية تُواصلان مساعيهما لفرض مطالبهما المُتطرفة، المُخالفة للقانون الدولي ومبدأ العدالة، على الاتحاد الأوروبي.
تركيا: على الاتحاد الأوروبي الالتزام بالقانون الدولي ولن نسمح أبداً بانتهاك حقوقنا ومصالحنا المشروعة
وزارة الخارجية التركية / TRT Arabi
27 يونيو 2025

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيتشيلي في بيان حول نتائج قمة قادة الاتحاد الأوروبي، إن النتائج التي اعتُمدت في القمة المنعقدة في 26 يونيو/حزيران 2025 “تُظهر أن اليونان وإدارة جنوب قبرص اليونانية تُواصلان مساعيهما لفرض مطالبهما المُتطرفة، المُخالفة للقانون الدولي ومبدأ العدالة، على الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف البيان أن مذكرة التفاهم المُوقّعة عام 2019 بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم حدود مناطق الاختصاص البحري في البحر الأبيض المتوسط “هي اتفاقية مُتوافقة تماما مع القانون الدولي، وتُشير إلى أن بلدنا لن يسمح أبداً بانتهاك حقوقه ومصالحه المشروعة”.

وشدد متحدث الخارجية التركية على أن تصريحات الاتحاد الأوروبي المُتحيزة ذات الدوافع السياسية بشأن قضية حساسة ذات أبعاد قانونية وفنية، مثل ترسيم الحدود البحرية، “لا تخدم السلام والاستقرار الإقليميين”.

وأورد البيان أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي دعوة جميع أعضائه إلى الالتزام بالقانون الدولي، “بدلاً من تبني ادعاءات لا أساس لها من الصحة القانونية”.

وشدد كيتشيلي بالقول إن تركيا “ستواصل الدفاع بحزم عن حقوقها ومصالحها المشروعة في شرق البحر الأبيض المتوسط في إطار القانون الدولي”.

مصدر:TRT Arabi
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