أعلن في مدينة هيوستن الأمريكية بولاية تكساس عن عرض قصر ضخم بُني لأمير سعودي في ثمانينيات القرن الماضي للبيع مقابل سعر لا يتعدى 19 مليون دولار.

وبُني القصر في عام 1986 للأمير السعودي عبد الله الفيصل، نجل الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز آل سعود، الذي حكم المملكة العربية السعودية من عام 1964 إلى عام 1975.

وكان الأمير السعودي يأتي إلى هيوستن من أجل الاستثمارات العقارية التجارية وأراد منزلاً لرحلاته هناك، وفقاً لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست، أن المالك الحالي للقصر هو نجاد فارس نجل نائب رئيس الوزراء اللبناني الأسبق عصام فارس، عرض القصر في السوق بأقل من سعره الأصلي البالغ 20 مليون دولار.

ووفقاً لما ذكره فارس للصحيفة عن القصر، "كان الأمير دقيقاً، لم أكن أعرفه، لكن من الواضح أنه أرادهم فقط أن يفعلوا ذلك بشكل صحيح، وكانت الجودة مذهلة".

ويتميز القصر باحتوائه على غرف معيشة على الطراز الملكي بأرضيات رخامية مصقولة وأثاث على طراز القرن الثامن عشر.

ويضم القصر أيضاً غرفة طعام رسمية تتسع لـ40 شخصاً، وقبو نبيذ بسعة 2000 زجاجة، بالإضافة إلى صالة رياضية وساونا ومسبح والعديد من الشرفات.

وتبلغ مساحة القصر 22.880 قدماً مربعة، وجرى إدراجه لأول مرة للبيع مقابل 20 مليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وأعيد تسجيله الأسبوع الماضي، مقابل 18995000دولار.

وفي حال جرى بيع القصر بهذا السعر فسيكون أغلى عملية بيع سكنية في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية.