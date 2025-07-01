سياسة
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مصر.. مقتل 4 وإصابة 22 وفقدان آخرين في حادثة غرق حفار بترول في السويس
أعلنت وزارة البترول المصرية مساء الثلاثاء انقلاب حفار بحري في خليج السويس شرقي البلاد، مما تسبب في مقتل 4 وفقدان آخرين.
مصر.. مقتل 4 وإصابة 22 وفقدان آخرين في حادثة غرق حفار بترول في السويس
انقلاب بارجة بحرية بخليج السويس والسلطات تتابع الإنقاذ / مواقع التواصل
1 يوليو 2025

وقالت الوزارة في بيان إنها تلقت بلاغاً من شركة أوسوكو يفيد بوقوع حادث انقلاب للحفار البحري "آدم مارين 12" بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس على بُعد نحو 300 كيلومتر جنوبي القناة السويس، وتُعد أحد أبرز مواقع إنتاج النفط في مصر.

وأضافت: "توجه وزيرا البترول والعمل على رأس فريق من قيادات الوزارتين إلى موقع الحادث للوقوف ميدانياً على تطورات الموقف، ومتابعة عمليات الإنقاذ وما جرى اتخاذه من إجراءات فورية للتعامل مع الحادث".

وأفادت وزارة الصحة المصرية بوفاة 4 أشخاص وإصابة 22 جراء حادث الغرق بخليج السويس، في حين نقلت وكالة رويترز عن مصادر تابعة لسلطات البحر الأحمر بأن 6 أشخاص لا يزالون مفقودين.

الوزارة أردفت أنها "تتابع تطورات الموقف لحظة بلحظة، وتتخذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركات التابعة لها بالمنطقة".

وحتى الساعة 22:00 "ت.غ" لم تتوفر معلومات إضافية، فيما ذكرت وسائل إعلام مصرية، بينها صحيفة "الشروق"، أن غرق الحفار في أثناء عملية قطره بواسطة 3 وحدات بحرية، لنقله إلى موقع جديد للعمل قرب منصة الأشرفي.

مصدر:TRT Arabi
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