تحيي تركيا، الخميس، الذكرى الثالثة للانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي في الحكم، وقد شهدت هذه الفترة إطلاق وتنفيذ مشاريع عدة، واتخاذ قرارات تاريخية، فضلاً عن أحداث أخرى كثيرة كانت بمثابة نقاط تحوّل مهمة في تاريخ البلاد.

وشهدت تركيا يوم 24 يونيو/حزيران 2018، انتخابات عامة ورئاسية معاً، حصل فيها الرئيس رجب طيب أردوغان، على 52.59% من أصوات الناخبين، ليكون بذلك أوّل رئيس في النظام الرئاسي في البلاد.

ومنذ يونيو/حزيران 2020، وحتى الآن، شهدت تركيا أحداثاً مهمة وقرارات تاريخية.. ما هي؟

اكتشاف الغاز الطبيعي

في 21 أغسطس/آب 2020، أعلن الرئيس أردوغان اكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخ البلاد في موقع "تونا1" بحقل صقاريا، بالبحر الأسود، باحتياطي 320 مليار متر مكعب، ثم أعلن لاحقاً ارتفاع التقديرات بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي.

ومطلع يونيو/حزيران الجاري، أعلن أردوغان أيضاً عن ارتفاع حجم الغاز الطبيعي المكتشف في المنطقة، إلى 540 مليار متر مكعب، وذلك عقب اكتشاف 135 مليار متر مكعب إضافي في موقع "أماسرا-1" بحقل صقاريا.

آيا صوفيا يعود مسجداً

في 10 يوليو/تموز الماضي، ألغت المحكمة الإدارية العليا في تركيا قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1934 القاضي بتحويل "آيا صوفيا" بإسطنبول من مسجد إلى متحف.

وأشارت المحكمة الإدارية العليا في قرارها إلى امتلاك "وقف السلطان محمد الفاتح " لـ"آيا صوفيا" وتقديمه كجامع في خدمة الشعب.

وفي 24 يوليو/تموز، شارك أردوغان ومسؤولون أتراك، في أول صلاة جمعة أٌقيمت بـ"آيا صوفيا" بعد 86 عاماً، وتلا الرئيس التركي آيات من القرآن الكريم.

افتتاح جامع تقسيم

في آخر جمعة من مايو/أيار الماضي، افتتح الرئيس أردوغان، جامع تقسيم، بالقرب من الميدان الذي يحمل الاسم نفسه، على الشق الأوروبي من إسطنبول.

هذه الخطوة من أردوغان، جاءت بعد سنوات من عهد قطعه على سكان إسطنبول، حين كان رئيساً للبلدية الكبرى للمدينة.

وجرى افتتاح المسجد للعبادة مع أداء صلاة الجمعة، حيث أمّ الصلاة رئيس الشؤون الدينية في تركيا علي أرباش، بحضور أردوغان، وعدد كبير من المسؤولين.

برج تشامليجا

واستكمالاً لتنفيذه المشاريع في مختلف المجالات، افتتح أردوغان، يوم 29 مايو/أيار المنصرم، برج تشامليجا في إسطنبول، وذلك بعد أن انطلقت أعمال بنائه عام 2017.

ويبلغ طول البرج 369 متراً، بارتفاع 587 متراً فوق مستوى سطح البحر، ويتألف من 49 طابقاً، ارتفاع كل منها 4.5 متر، منها 4 طوابق تحت الأرض.

ويمكن مشاهدة أبرز معالم إسطنبول من البرج بوضوح، مثل جسر شهداء 15 تموز، ومسجد تشامليجا، وجزر الأميرات.

تصدير المسيّرات التركية لبلد عضو في "ناتو"

أواخر مايو/أيار الماضي، أعلن أردوغان، توقيع بلاده اتفاقية مع بولندا لتصدير طائرات بلا طيار (مسيّرة) مسلحة إلى العضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقال في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره البولندي، أندريه دودا، بأنقرة، أنه و"لأول مرة تركيا ستصدر طائرات بلا طيار إلى بلد عضو في الناتو والاتحاد الأوروبي".

وبهذا تكون مسيرات "بيرقدار" التركية تحلّق في أوكرانيا، وقطر، وأذربيجان، فضلاً عن بولندا.