سياسة
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يدرس بها 800 طالب.. شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقتحم وتغلق مدارس الأونروا في القدس
اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم شعفاط بالقدس الشرقية وطالبت بإخلائها تنفيذاً لقرار سابق بإغلاقها.
يدرس بها 800 طالب.. شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقتحم وتغلق مدارس الأونروا في القدس
شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقتحم وتغلق مدارس الأونروا في القدس / AA
8 مايو 2025

ويدخل اليوم الخميس حيز التنفيذ قرار سلطات الاحتلال إغلاق 6 مدارس لوكالة "الأونروا" في القدس الشرقية يتعلم فيها نحو 800 طالب.

وقالت محافظة القدس في بيان وصل الأناضول: "اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في مخيم شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة، مع دخول قرار إغلاقها حيز التنفيذ".


وأضافت أن شرطة الاحتلال "علقت أوامر عسكرية تقضي بإخلاء المدارس وإغلاقها، وطالبت الطلبة والطواقم التعليمية بمغادرة المكان فوراً".

وبداية أبريل/نيسان الماضي، سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدارس الأونروا قرارات بالإغلاق بدءاً من 8 مايو/أيار الجاري، بزعم "عدم وجود ترخيص قانوني"، وتقع 3 مدارس في مخيم شعفاط والبقية في قرى وادي الجوز وسلوان وصور.


مصدر:TRT Arabi
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