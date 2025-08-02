الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
تزامناً مع زيارة ويتكوف.. عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بصفقة فورية ووقف "الجنون" في غزة
تظاهر مئات الإسرائيليين، السبت، في "ساحة المختطفين" وسط تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة فورية مع حركة حماس تضمن إعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، في وقت تتصاعد فيه الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، وسط تدهور الحالة الصحية لعدد من الأسرى.
تزامناً مع زيارة ويتكوف.. عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بصفقة فورية ووقف "الجنون" في غزة
المبعوث الخاص للبيت الأبيض، ستيف ويتكوف يصل للقاء عائلات الأسرى في تل أبيب / AP
2 أغسطس 2025

وجاءت المظاهرة بدعوة من هيئة عائلات الأسرى، التي أصدرت بياناً على منصة إكس قالت فيه: "انظروا في أعينهم، لقد نفد الوقت، إخواننا يمرّون بجحيم في الأسر، قفوا هذا الجنون.. توصلوا إلى اتفاق شامل يعيدهم إلى الوطن".

وتزامن ذلك مع زيارة مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى موقع المظاهرة، حيث استقبله المتظاهرون بهتافات، من بينها "أعيدوا المختطفين الآن"، وفق قناة 13 العبرية، التي بثت لحظة وصوله.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية أن ويتكوف التقى عدداً من ذوي الأسرى المحتجزين في الموقع، في حين قال شهود إنّ مطالب العائلات للمبعوث تمحورت حول ضرورة تحريك صفقة تبادل أسرى فورية مع حماس.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، والأسير أفيتار ديفيد في حالة هزال شديد وفقدان وزن واضح، فيما قالت عائلته إنّ "وضع أفيتار وجّه إلينا مليون لكمة في القلب"، بحسب ما كتبت شقيقته يعلاه على إنستغرام.

وفي سياق مشابه، نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تسجيلاً مصوراً للأسير روم بارسلافسكي، وُصف بأنه "الأخير قبل فقدان الاتصال به"، حيث بدا هو الآخر في حالة هزال جسدي شديد.

وعلّق يوتام، شقيق الجندي الأسير نمرود كوهين، على المشاهد بقوله: "محرقة، حكومة إسرائيل – المسؤولية عليكم"، في حين طالبت عيديت، والدة الأسير ألون أوهل، باستئناف المفاوضات فوراً، ووصفت الفيديو بأنه "نداء استغاثة".

موصى به

فيما قالت عنات، والدة الأسير متان أنغرست: "أولادنا أصبحوا هياكل عظمية، وتُركوا ليموتوا، هذا هو انهيار الأخلاق اليهودية".

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيراً إسرائيلياً بغزة، منهم 20 أحياء، فيما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، أودى بحياة عديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وقبل أيام، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حماس بالدوحة بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة، جراء تصلُّب مواقف تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات.

ومراراً، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين. لكن نتنياهو  يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حالياً على إعادة احتلال غزة.

ومنذ بدء الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة، حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/آذار الماضي بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".

وخلفت الإبادة في غزة نحو 208 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us