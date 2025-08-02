وجاءت المظاهرة بدعوة من هيئة عائلات الأسرى، التي أصدرت بياناً على منصة إكس قالت فيه: "انظروا في أعينهم، لقد نفد الوقت، إخواننا يمرّون بجحيم في الأسر، قفوا هذا الجنون.. توصلوا إلى اتفاق شامل يعيدهم إلى الوطن".

وتزامن ذلك مع زيارة مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى موقع المظاهرة، حيث استقبله المتظاهرون بهتافات، من بينها "أعيدوا المختطفين الآن"، وفق قناة 13 العبرية، التي بثت لحظة وصوله.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية أن ويتكوف التقى عدداً من ذوي الأسرى المحتجزين في الموقع، في حين قال شهود إنّ مطالب العائلات للمبعوث تمحورت حول ضرورة تحريك صفقة تبادل أسرى فورية مع حماس.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، والأسير أفيتار ديفيد في حالة هزال شديد وفقدان وزن واضح، فيما قالت عائلته إنّ "وضع أفيتار وجّه إلينا مليون لكمة في القلب"، بحسب ما كتبت شقيقته يعلاه على إنستغرام.

وفي سياق مشابه، نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تسجيلاً مصوراً للأسير روم بارسلافسكي، وُصف بأنه "الأخير قبل فقدان الاتصال به"، حيث بدا هو الآخر في حالة هزال جسدي شديد.

وعلّق يوتام، شقيق الجندي الأسير نمرود كوهين، على المشاهد بقوله: "محرقة، حكومة إسرائيل – المسؤولية عليكم"، في حين طالبت عيديت، والدة الأسير ألون أوهل، باستئناف المفاوضات فوراً، ووصفت الفيديو بأنه "نداء استغاثة".