وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية مؤيد شعبان، إنّ "قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه شرعت في ترحيل عرب المليحات بأريحا (شرق)، مخالفين قرار المحكمة الإسرائيلية".

ووصف شعبان في بيان، هذه الخطوة بأنها "انتهاك واضح لقرار المحكمة الإسرائيلية الذي يسمح للسكان بالعيش في أراضيهم"، مؤكداً أن "مستوطنين أحرقوا المنازل والممتلكات واعتدوا على المواطنين في المنطقة، وعلى المتضامنين الأجانب".

وحذر شعبان من أن "إجبار العائلات في تجمع عرب المليحات على النزوح قسراً للمرة الثانية خلال شهر، يأتي ضمن خطة استيطانية أوسع، تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة (وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش و(وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير، لتهويد المنطقة كونها الطريق الرئيسي بين أريحا والمحافظات الأخرى".

وشدد على أن "اضطرار العائلات إلى النزوح قسراً جاء تحت ضغط وإرهاب المستوطنين المسلحين، وبحماية من جيش الاحتلال، خصوصاً أن الاعتداءات بحق التجمع تصاعدت بشكل كبير".

والخميس، أعاد الفلسطينيون بناء التجمع عقب صدور قرار قضائي إسرائيلي بالسماح لهم بالعودة والعيش في أراضيهم، بعدما أُجبروا على الرحيل قسراً في 4 يوليو/تموز الماضي، إثر سلسلة هجمات نفَّذتها عصابات استيطانية.

وهُجِّر 38 تجمعاً بدوياً في الضفة الغربية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بفعل تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين، وفق إحصاءات رسمية.

اعتداءات للمستوطنين

في غضون ذلك، أحرق مستوطنون إسرائيليون، مساء الخميس، مركبة لمتضامنين أجانب وأثاثاً وخزانات للمياه، جنوبي الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الناشط أسامة مخامرة، أن مجموعة من المستوطنين المسلحين من مستوطنة "سوسيا" المقامة على أراضٍ فلسطينية في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل (جنوب)، "أحرقوا مركبة لمتضامنين أجانب، بالإضافة إلى أثاث وخزانات مياه".

وأوضح مخامرة أن المستوطنين أقدموا على رش غاز لم تُعرف طبيعته داخل أحد المنازل، حيث يوجد فيه عدد من المتضامنين الأجانب وأفراد عائلة شريتح الفلسطينية، دون تفاصيل عن المتضامنين وجنسياتهم.

وأضاف أن المستوطنين ألقوا الزجاجات الحارقة والحجارة على منزل المواطن محمد مغنم، وتمكن المواطنون من إطفاء النيران قبل أن تنتشر داخل المنزل وفي محيطه، دون أن يبلَّغ عن إصابات.

إدانة ألمانية