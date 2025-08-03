جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها مصدر أمني لقناة الإخبارية السورية الرسمية، دون تسميته، ونقلتها محافظة السويداء عبر منصة "تليغرام".

وذكر المصدر أن "المجموعات الخارجة عن القانون تخرق اتفاق وقف النار في السويداء وتهاجم قوات الأمن الداخلي، وتقصف عدة قرى في ريف المحافظة "، وأشار إلى أن "خروقات وقف إطلاق النار من تلك المجموعات أدت إلى استشهاد عنصر من الأمن الداخلي وإصابة آخرين".

ولفت إلى أن "هذه الهجمات تأتي بالتزامن مع السعي الحكومي لإعادة الاستقرار والهدوء لمحافظة السويداء، تمهيداً لعودة الخدمات ومظاهر الحياة فيها"، وأوضح أن "الهجمات تؤكد عزم المجموعات الخارجة عن القانون على إبقاء السويداء في دوامة التوتر والتصعيد والفوضى الأمنية"، كما حذر من تأثير الهجمات "على عمل قوافل الإغاثة التي تصل إلى أهلنا في المحافظة".

ويتزامن خرق اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء، مع تواصل جهود الحكومة لإجلاء المدنيين الراغبين بالخروج إلى مراكز الإيواء، لاسيما إلى محافظة درعا المحاذية.