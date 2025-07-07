سياسة
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في خروقات إسرائيلية جديدة.. قتيل في قصف لجيش الاحتلال استهدف سيارة جنوبي لبنان
قُتل شخص اليوم الاثنين، جراء قصف طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي المسيّرة لسيارة بمنطقة "دير كيفا" في قضاء صور جنوبي لبنان، ضمن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه مع حزب الله في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
في خروقات إسرائيلية جديدة.. قتيل في قصف لجيش الاحتلال استهدف سيارة جنوبي لبنان
غارة إسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان / AFP
7 يوليو 2025

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أنّ طائرة مسيّرة إسرائيلية أغارت على سيارة بمنطقة دير كيفا في قضاء صور جنوبي لبنان، بينما أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأنّ الغارة أدت في حصيلة أولية إلى سقوط قتيل، ولم توضح مزيداً من التفاصيل بشأن الحادثة.

في السياق، قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن “مسيرة معادية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من منزل عند أطراف بلدة كفركلا”، وأضافت أن مسيرة إسرائيلية أخرى “استهدفت منطقة الجوار في بلدة بيت ليف في قضاء بنت جبيل بصاروخين”.

ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على الغارات، لكنه ارتكب منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار نحو 3 آلاف خرق، أسفرت عن 232 قتيلاً و531 جريحاً، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍّ لوقف إطلاق النار، لم ينفذ جيش الاحتلال انسحاباً كاملاً من لبنان، ويواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها في الحرب الأخيرة.

وطلبت وزارة الخارجية اللبنانية الجمعة الماضي، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تجديد ولاية القوة الأممية المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) عاماً إضافياً، بدءاً من 31 أغسطس/آب 2025، بجانب انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنّت إسرائيل عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

ومنذ سريان الاتفاق، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 232 قتيلاً و531 جريحاً، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍّ لوقف إطلاق النار، لم ينفذ الجيش الإسرائيلي انسحاباً كاملاً من لبنان، ويواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها في الحرب الأخيرة.

 

مصدر:TRT Arabi
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