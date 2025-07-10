تركيا
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تعيين برهان الدين دوران رئيساً جديداً لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية
عُيِّن نائب وزير الخارجية التركي برهان الدين دوران، رئيساً جديداً لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، وذلك بموجب مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية في وقت مبكر من يوم الخميس.
تعيين برهان الدين دوران رئيساً جديداً لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية
عين نائب وزير الخارجية التركي برهان الدين دوران رئيسا جديدا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية / AA
10 يوليو 2025

ويخلف دوران، فخر الدين ألطون، الذي شغل المنصب منذ 25 يوليو/تموز 2018، والذي جرى تعيينه حالياً رئيساً لمؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا (TİHEK).

يحمل دوران درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة بوغازيتشي، ودرجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة بيلكنت.

وقد شغل في السابق منصب المنسق العام لمؤسسة سيتا، وجرى تعيينه عضواً في مجلس السياسات الأمنية والخارجية الرئاسي عام 2018.

وتولى منصب نائب وزير الخارجية في مايو/أيار 2024.

واعلن ألطون مغادرته المنصب وتعيينه الجديد من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أعرب فيه عن امتنانه للرئيس رجب طيب أردوغان على ثقته ودعمه طوال فترة ولايته التي استمرت نحو سبع سنوات.

وكتب قائلاً: "أتقدم بجزيل الشكر للرئيس الذي أولاني هذه المهمة، ولعائلتي، ولزملائي الذين عملوا بلا كلل في نموذج الاتصال التركي، ولكل أفراد الإعلام الذين ثبتوا في معركة الحقيقة”.

كما تمنى التوفيق لدوران، واصفاً إياه بـ"الزميل والأخ" الذي عمل معه عن قرب لسنوات عديدة.

مصدر:TRT Arabi
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