سياسة
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موسكو: وفدنا مستعدّ للتوجّه إلى إسطنبول في جولة مفاوضات ثالثة مع كييف
قالت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، إنّ وفد بلادها مستعدّ للتوجّه إلى إسطنبول من أجل المشاركة في جولة ثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا.
موسكو: وفدنا مستعدّ للتوجّه إلى إسطنبول في جولة مفاوضات ثالثة مع كييف
إسطنبول استضافت في 16 مايو/أيار 2025 الجولة الأولى من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا / AA Archive
17 يوليو 2025

وتطرّقت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الروسية موسكو، إلى إمكانية عقد جولة ثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

وأشارت إلى أن أوكرانيا لم تتقدم بأي طلب من هذا القبيل، وأضافت: "إما أن أوكرانيا تتجنب المفاوضات وإما أنها غير مستعدة لها".

وأعربت زاخاروفا عن استعداد روسيا لمواصلة المفاوضات، وتابعت: "الوفد الروسي مستعدّ للسفر إلى إسطنبول للمشاركة في جولة ثالثة من المفاوضات. نأمل أن تلتزم كييف الاتفاقيات المبرمة وأن تواصل عملية التفاوض".

وفي 2 يونيو/حزيران الماضي، استضافت إسطنبول جولة ثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا عقب جولة أولى في 16 مايو/أيار الفائت، وأسفرت الثانية منهما عن اتفاقات بشأن تسليم جثث 6 آلاف جندي أوكراني مُجمدة، وتبادل الجنود المصابين بأمراض خطيرة والأسرى دون سن 25 عاماً.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT ARABI
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