تركيا
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"أسيلسان" التركية تكشف عن أنظمة مشروع "القبة الفولاذية"
كشفت شركة "أسيلسان" للصناعات الدفاعية عن أنظمة الدفاع من الجيل الجديد المدمجة في مشروع نظام القبة الفولاذية خلال معرض الصناعات الدفاعية الدولي السابع عشر "آيدف 2025".
"أسيلسان" التركية تكشف عن أنظمة مشروع "القبة الفولاذية"
"أسيلسان" التركية تكشف عن أنظمة مشروع "القبة الفولاذية" / AA
23 يوليو 2025

وأظهرت الشركة خلال فعالية الترويج، الأربعاء، أنظمة الدفاع الجوي "EJDERHA" أجدرها، و"GÖKTAN" غوكتان، و"KORAL 200" كورال 200، و"TURAN" طوران، و"GÜRZ" غورز، بحضور رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية خلوق غورغون.

وصرح غورغون في كلمة له بأن المعرض كان حدثاً حافلاً بكل جوانبه، مشيراً إلى استمرار اجتماعات العمل الثنائية والعقود والبرامج الترويجية.

وذكر أن تطوير القبة الحديدية مستمر، وأنهم طوروا مفهوماً جديداً في المجال الكهرومغناطيسي.

بدوره، قال المدير العام لـ”أسيلسان”، أحمد أقيول، إن تقنية الموجات الإلكترونية عالية الطاقة في نظام "أجدرها" توفر حماية فعالة للقبة الفولاذية.

وأوضح أن نظام "كورال" سيفتح فعلياً طرقاً سريعة للطائرات والمسيَّرات ضد أنظمة الدفاع الجوي للعدو، وأنهم ابتكروا بنية مدعومة بالذكاء الصناعي للقبة الفولاذية. وأضاف أن النسخة غير المأهولة من نظام "غورز" ستطبَّق في مشروع القبة الفولاذية.

وأشار إلى أن نظام "غوكتان" يحقق ضربات دقيقة على الأهداف من جميع الاتجاهات، فيما يوفر نظام "طوران" اتصالات مستمرة في مجال الاتصالات التكتيكية.

ويُقام المعرض بشراكة إعلامية من الأناضول، وبرعاية وزارة الدفاع التركية، وبدعم من رئاسة الصناعات الدفاعية، وتديره وتشرف عليه مؤسسة القوات المسلحة التركية، وتنظمه شركة "KFA" للمعارض، من 22 إلى 27 يوليو/تموز الجاري.

مصدر:TRT Arabi
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