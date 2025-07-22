الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
رئيس الأركان الإسرائيلي: ندفع ثمناً باهظاً في القتال بغزة.. والحملة ضد إيران لم تنتهِ
قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إنّ الحملة ضد إيران لم تنتهِ بعد، مؤكّداً أن جيش الاحتلال سيواصل جهوده خلال الفترة المقبلة لإضعاف القدرات الاستراتيجية لسوريا وحزب الله في لبنان.
رئيس الأركان الإسرائيلي: ندفع ثمناً باهظاً في القتال بغزة.. والحملة ضد إيران لم تنتهِ
إيال زامير خلال زيارة ميدانية في قطاع غزة / AA
22 يوليو 2025

يأتي ذلك غداة تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في منشور على منصة تروث سوشيال مساء أمس الاثنين، أنّ بلاده ستهاجم المنشآت النووية الإيرانية مجدداً "إن اقتضى الأمر".

كما وجّهت وزارة الدفاع الإسرائيلية، عبر بيان في 17 يوليو/تموز الجاري، بتسريع إنتاج صواريخ مخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية، "ما سيسمح بتسريع إنتاج صواريخ سهم بشكل ملحوظ".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان اليوم الثلاثاء: "أُجري أمس (الاثنين) تقييم للوضع في مسارح العمليات المتعددة، بقيادة رئيس الأركان الفريق إيال زامير، وبمشاركة أعضاء من هيئة الأركان العامة وهيئة الأركان العملياتية، وذلك لأول مرة منذ نحو عامين".

وأضاف أن "تقييم الوضع قدّم الواقع الاستخباري والعملياتي والاستراتيجي في جميع مسارح العمليات، من الحدود المباشرة إلى أعماق الشرق الأوسط، بما في ذلك منظور شامل من طهران إلى غزة".

وفي هذا الصدد قال زامير، وفق البيان: "على الجيش الإسرائيلي أن يكون مستعداً لمواصلة حملة واسعة وشاملة في ظل واقع معقد ومليء بالتحديات يتطلب عملاً متعدد القطاعات".

وأضاف: "الجيش الإسرائيلي مُطالَب بالعمل هجومياً في عدة مسارح عمليات، إلى جانب الدفاع الأساسي في مسارح العمليات وعلى الحدود. سنستمر في الحفاظ على التفوق الجوي ومواصلة الجهد الاستخباري".

وأقر زامير بأن "المعركة في قطاع غزة تُعَدّ من أكثر المعارك تعقيداً التي شهدها الجيش الإسرائيلي".

وأشار إلى مقتل عسكري إسرائيلي جنوب قطاع غزة أمس الاثنين، قائلًا: "ندفع ثمناً باهظاً في القتال، وقد شهدنا ذلك اليوم. سنواصل العمل لتحقيق أهدافنا: إعادة المختطفين (الأسرى في غزة) والإطاحة بحماس".

وأضاف زامير: "نعمل بطريقة متعددة القطاعات. سنواصل إضعاف ومنع القدرات الاستراتيجية من سوريا وحزب الله (في لبنان)، والحفاظ على حرية عملنا، ونعمل في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وتابع رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي: "إيران ومحورها لا يزالان نصب أعيننا، الحملة ضد إيران لم تنتهِ بعد".

وذكر زامير أن "2026 سيكون عاماً يركز على الاستعداد وتعظيم الإنجازات، واستعادة القدرات، واغتنام الفرص العملياتية"، وفق تعبيراته.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us