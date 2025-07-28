​​​​​​​جاء ذلك في رسالة وقّعها رئيس معهد فايتسمان ألون حن، ورئيس الجامعة العبرية أشير كوهين، ورئيس معهد التخنيون أوري سيفون، ورئيس جامعة تل أبيب أريئيل بورات، ورئيس الجامعة المفتوحة ليو كوري، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

ودعا رؤساء الجامعات الخمس نتنياهو إلى "حل مشكلة الجوع الرهيب السائد في غزة، الذي يؤثر بشدة في المدنيين غير المشاركين في الصراع، بمَن فيهم الأطفال والرضع"، وقالوا: "مع شرائح متزايدة من سكان إسرائيل، نشاهد بصدمة المشاهد القادمة من قطاع غزة، بما في ذلك الأطفال الرُضّع الذين يموتون يومياً من الجوع والمرض".

وأضافوا: "تحرير المختطفين (الأسرى الإسرائيليون بغزة) والحد من إصابة جنودنا هما هدفان أسمى"، واستدركوا: "ولكن كشعب كان ضحية للمحرقة المروعة في أوروبا، يقع على عاتقنا أيضاً واجب العمل بكل الوسائل المتاحة لدينا لمنع وتفادي الإيذاء القاسي والعشوائي للرجال والنساء والأطفال الأبرياء".

وشدد رؤساء الجامعات على أنهم "يشعرون بالقلق من تصريحات وزراء وأعضاء الكنيست يتحدثون عن تدمير متعمّد لغزة"، وتابعوا: "نتوقع منك (نتنياهو) ومن الحكومة إدانة واضحة وصريحة لهذه التصريحات الخطيرة"، وأكدوا أن تلك التصريحات "تمثل دعوة لا أخلاقية بشكل جلي لارتكاب أفعال تُعتبر، بحسب كبار القانونيين في البلاد والعالم، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

"إبادة جماعية"

وفي السياق ذاته، أقر كاتب إسرائيلي، اليوم الاثنين، أن إقدام تل أبيب على تدمير معظم منازل غزة "عمداً" وتحويل الفلسطينيين إلى لاجئين وتجويعهم، تشكل "كلها معايير إبادة جماعية هي استمرار لنكبة 1948".

ونشر الكاتب الإسرائيلي كوبي نيف، مقالاً في صحيفة "هآرتس" العبرية، رأى فيه أن "الإبادة الجماعية في غزة عام 2025 هي استمرار لنكبة عام 1948" عندما جرى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه لإقامة الدولة اليهودية.

وأكد الكاتب أن "إسرائيل ترتكب الآن إبادة جماعية في غزة بحق الشعب الفلسطيني الذي يعيش هناك"، مضيفاً أنها "تدمر من دون أي ضرورة عملياتية عسكرية، معظم منازل سكان غزة وتحولهم إلى لاجئين وتجوِّعهم أيضاً"، وأضاف نيف أن "إسرائيل تفعل ذلك عمداً، كما يعلن وزراء حكومتها ووسائل إعلامها مراراً وتكراراً، لمحو غزة وسكانها من على وجه الأرض، وهذه كلها معايير الإبادة الجماعية".

وأشار إلى أن "تاريخ الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي لم يبدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما أن الإبادة الجماعية التي نرتكبها الآن في غزة، وإنكارها، هما جزء من العملية التاريخية للنكبة التي بدأت في عام 1948"، عندما أعلنت العصابات الصهيونية قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين التاريخية بعدما ارتكبت فيها مجازر وهجرت نحو 750 ألف فلسطيني.

وأضاف الكاتب الإسرائيلي أن "الهدف من وراء الإبادة الجماعية في غزة هو إقامة دولة يهودية من النهر إلى البحر". وشعار "من البحر إلى النهر" يرمز إلى إقامة دولة يهودية كاملة بين البحر الأبيض المتوسط وحتى نهر الفرات، بحسب الرواية الصهيونية، بينما يستخدمه الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقلة من المتوسط إلى نهر الأردن.

وتعيش غزة أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتغلق إسرائيل منذ 2 مارس/آذار 2025، جميع المعابر مع القطاع وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

وحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة بغزة، صباح الأحد، بلغ عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية 133 فلسطينياً، بينهم 87 طفلاً، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.