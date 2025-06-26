وأكد رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، في تصريحات قبيل انطلاق الاجتماع الذي يستمر يومين، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا، مشيداً بثبات كييف في جهودها لتحقيق سلام حقيقي.

ومن المنتظر أن يبحث القادة تمديد العقوبات المفروضة على روسيا، إلى جانب النظر في فرض حزمة جديدة من الإجراءات التقييدية. وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في وقت سابق هذا الشهر الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات، التي تشمل تدابير إضافية تستهدف قطاعي الطاقة والمصارف الروسية.

ورغم الدعم الواسع من معظم الدول الأعضاء لأوكرانيا، يواصل رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، معارضته لتقديم الدعم العسكري لكييف ولانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الاجتماع عبر تقنية الفيديو.

كما يتناول جدول الأعمال تطورات الصراع بين إسرائيل وإيران، والحرب في غزة، إضافة إلى علاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل. ودعا كوستا إلى ضبط النفس واحترام القانون الدولي، مشدداً على أهمية حماية المنشآت النووية، ومؤكداً أن الدبلوماسية تظل السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، محذراً من أن المدنيين هم من سيدفعون ثمن أي تصعيد إضافي.

ويشمل الاجتماع أيضاً مناقشات حول تعزيز قدرات الدفاع الأوروبية على المدى الطويل، وتحسين القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي. وأكد كوستا في هذا السياق أن الهدف يتمثل في بناء "أوروبا أكثر تنافسية وأماناً واستقلالية من أجل مواطنيها".