الهجمات على إيران
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إصابات في انفجارٍ على مشارف مدينة "قم" الإيرانية.. وتحقيقات لتحديد السبب
أصيب عددٌ من الإيرانيين، اليوم الاثنين، جراء انفجارٍ قوي وقع في مجمّع برديسيان السكني على مشارف مدينة قم، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية.
إصابات في انفجارٍ على مشارف مدينة "قم" الإيرانية.. وتحقيقات لتحديد السبب
أشارت وكالة "فارس" الإيرانية إلى أنّ الانفجار تسبب بأضرار مادية وإصابات بشرية / AP
14 يوليو 2025

ونقلت شبكة أخبار الطلبة الإيرانية، عن مسؤولٍ في خدمات الطوارئ المحلية، أنّ "انفجاراً وقع في مبنى سكني على مشارف مدينة قم"، منوهاً إلى أنّ الانفجار أسفر عن إصابة سبعة على الأقل.

وأشارت وكالة "فارس" الإيرانية إلى أنّ الانفجار تسبب بأضرار مادية وإصابات بشرية، وسط انتشارٍ أمني وإطفائي سريع في محيط الحادثة، مؤكدةً أنّه جرى تقديم الإسعافات اللازمة للجرحى في الموقع، بعد أن توجهت خمس سيارات إسعاف على الفور إلى مكان الحادثة.

وحسب ما أوردته الوكالة، قال مدير عام الدفاع المدني في مدينة قم، إنّ "الحادثة أدت إلى تضرر أربع وحدات سكنية داخل المجمع"، لافتاً إلى أنّه وفق التقييمات الأولية، فإنّ تسرّباً في الغاز كان السبب وراء الانفجار، والتحقيقات لا تزال جارية للتثبت من تفاصيل الحادثة بشكل نهائي.

ونفت وكالة "فارس" الإيرانية ما وصفتها بـ"الروايات المغلوطة"، التي نشرتها حسابات المعارضة وحسابات مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، وربطت الانفجار بـ"أعمال عدائية أو حربية".

وقال مصدر إيراني أمني: "لا داعي للقلق من هذه الأخبار المفبركة"، مشدداً على أنّه "في حال وقوع أي عمل عدائي داخل البلاد، سيتم إبلاغ المواطنين على الفور".

والأسبوع الماضي، شهدت العاصمة طهران انفجاراً مماثلاً في شقة سكنية، أدى إلى سقوط 7 جرحى.


مصدر:TRT Arabi
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