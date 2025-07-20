سياسة
2 دقيقة قراءة
في أول زيارة للعاصمة.. رئيس الوزراء السوداني يتعهد بإعادة إعمار الخرطوم
أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس التزام حكومته إعادة إعمار العاصمة الخرطوم، في أول زيارة له إلى المدينة منذ توليه المنصب في مايو/أيار الماضي، وذلك بعد أكثر من عامين من الدمار الذي خلفته الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
في أول زيارة للعاصمة.. رئيس الوزراء السوداني يتعهد بإعادة إعمار الخرطوم
رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس / AFP
20 يوليو 2025

وخلال جولة تفقدية السبت والأحد، شملت مطار الخرطوم المدمر وعدداً من الجسور ومحطات المياه، كشف إدريس عن مشاريع إصلاح شاملة، في خطوة تمهيدية لتهيئة المدينة لاستقبال عدد من ملايين السكان الذين نزحوا عنها جراء العنف.

وقال إدريس: “الخرطوم ستعود عاصمة شامخة”، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”. وتزامنت الزيارة مع وصول رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، إلى مطار الخرطوم، الذي استعادته القوات المسلحة في مارس/آذار الماضي بعد نحو عامين من سيطرة قوات الدعم السريع عليه.

واندلعت الحرب في العاصمة السودانية في أبريل/نيسان 2023، ما أدى إلى تمزيق النسيج العمراني والاجتماعي للمدينة. وتقدّر الأمم المتحدة أن عشرات الآلاف قُتلوا في الخرطوم وحدها، فيما اضطر نحو 3.5 مليون من سكانها إلى الفرار.

وحسب مكتب إعلام ولاية الخرطوم، شملت جولة إدريس مقر قيادة الجيش والمطار، وهما موقعان استراتيجيان تُوجت باستعادتهما انتصارات الجيش في المدينة إلى جانب القصر الرئاسي.

ورغم التحركات الميدانية، تواجه عملية إعادة الإعمار تحديات ضخمة، إذ تقدّر الحكومة تكلفة إعادة الإعمار على مستوى البلاد بنحو 700 مليار دولار، يُخصص نصفها تقريباً للخرطوم. 

وبينما تواصل الحكومة الموالية للجيش عملها من بورتسودان، حيث انتقلت منذ بداية الحرب، بدأت التخطيط التدريجي لعودة الوزارات إلى العاصمة.

ومن الجهود الجارية، تعمل السلطات على دفن الجثث بشكل لائق، وإزالة آلاف الذخائر غير المنفجرة، واستئناف تقديم الخدمات الإدارية. كما زار إدريس مصفاة الجيلي شمالي الخرطوم، وهي أكبر منشأة لتكرير النفط في البلاد، متعهداً بإعادتها "أفضل مما كانت عليه".

ورغم استعادة المصفاة في يناير/كانون الثاني، أفاد مسؤولون بأن إعادة تأهيلها ستستغرق سنوات وتكلف ما لا يقل عن 1.3 مليار دولار، إذ كانت تنتج سابقاً 100 ألف برميل يومياً.

وكامل إدريس هو دبلوماسي سابق ومسؤول أممي عيّنه البرهان في مايو الماضي لقيادة "حكومة الأمل"، وسط حرب مستمرة تسببت في أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم، إذ يعاني نحو 25 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، ونزح أكثر من 10 ملايين داخل السودان، بالإضافة إلى أربعة ملايين آخرين لجؤوا إلى خارج البلاد.

وفي 15 أبريل/نسيان 2023، تفجرت حرب دامية بين الجيش بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليون، وفق تقديرات أممية وسلطات محلية، بينما قدّرت دراسة لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألف قتيل.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us