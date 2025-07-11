جاء ذلك في رسالة مصورة بعث بها إلى مراسم تُقام في البوسنة والهرسك الجمعة، بمناسبة إحياء الذكرى الثلاثين للإبادة التي ارتكبتها القوات الصربية في بلدة سربرينتسا.

وشدّد أردوغان على أن المجتمع الدولي ظلّ صامتا تجاه مذبحة سربرنيتسا، وكذلك في السنوات الأخيرة يكتفي بمشاهدة الفظائع المرتكَبة في فلسطين.

وقال: "الإدارة الإسرائيلية ستحاسَب عاجلاً أو آجلاً أمام القانون والتاريخ على الإبادة بحق نحو 57 ألف فلسطيني بين طفل وامرأة ومسنّ وشابّ".

كما شدّد الرئيس التركي على أن أنقرة ترفض جميع التصريحات والبيانات التي تنكر الإبادة التي ارتكبت في سربرنيتسا وتمجد مجرمي الحرب.

وأضاف: "لا ينبغي لأحد أن يشكّ في استمرار دعمنا غير المشروط لسلامة أراضي البوسنة والهرسك وسيادتها ونظامها الدستوري".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفَت الإبادة أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

جدير بالذكر أن القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش، دخلت سربرنيتسا في 11 يوليو/تموز 1995، بعدما أعلنتها الأمم المتحدة منطقة آمنة، وارتكبت مجزرة جماعية راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني، بينهم أطفال ومسنون، بعدما سلّمَت القوات الهولندية العاملة هناك عشرات آلاف البوسنيين للقوات الصربية.

ووصفت محكمة العدل الدولية في لاهاي في قرارها الصادر عام 2007، ما حدث في سربرنيتسا وضواحيها بأنه "إبادة"، تماشياً مع أدلة المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.