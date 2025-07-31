والخميس، وصل ويتكوف إلى إسرائيل في زيارة غير معلنة المدة، التقى خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقالت القناة "12" العبرية الخاصة إن ويتكوف، سيزور، الجمعة، أحد مراكز توزيع المساعدات التابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" الأمريكية في غزة.

وأعلن البيت الأبيض، في وقات سابق الخميس، أن ويتكوف سيعقد لقاءات ميدانية في قطاع غزة الجمعة، وسيجري اعتماد خطة جديدة لتوزيع المساعدات الغذائية عقب تقديمه تقريره إلى ترمب.

وقالت حماس، في بيانها، إن "زيارة ويتكوف، إلى غزة استعراض دعائي لاحتواء الغضب المتصاعد إزاء الشراكة الأمريكية الإسرائيلية في تجويع أهلنا في القطاع"، وأضافت أن ويتكوف "لا يرى في غزة إلا ما يريد له الاحتلال أن يراه، وينظر إلى المأساة المستمرة بعيون إسرائيلية مضللة".

وتابعت: "من المؤكد أنه لن يطلع على عمل مقصلة الجياع، التي تسمّى (مؤسسة غزة الإنسانية)، وكيف تجهِز مسرح القتل للآلة الحربية الصهيونية".

واعتبرت حماس، أن "إقرار البيت الأبيض بمجاعة غزة بعد إنكارها، من دون إدانة الاحتلال المتسبّب بها، يعني تبرئة الجاني وتوفير الغطاء السياسي لاستمرار الجريمة الأفدح في التاريخ الحديث".

“خطة نهائية” لتوزيع المساعدات

في السياق، قالت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت، في موجز صحفي الخميس، إن ويتكوف عقد اجتماعاً "مثمراً" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في إسرائيل اليوم (الخميس)، تناولت آخر المستجدات في غزة.

وأضافت: "غداً (الجمعة)، سيتوجه الممثل الخاص ويتكوف و(السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك) هاكابي، إلى غزة لتفقد نقاط التوزيع الحالية، ووضع خطة لتوزيع المزيد من المساعدات الغذائية، والالتقاء بأهالي غزة للاطلاع عن كثب على الوضع المتردي في المنطقة".