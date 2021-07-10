سياسة
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شاهد | أردوغان ينشد أغنية تراثية تركية مع شباب ديار بكر
دائرة الاتصال بالرئاسة التركية نشرت الجمعة، مقطعاً مصوراً لإنشاد الرئيس رجب طيب أردوغان أغنية من التراث الشعبي، مع مجموعة من شباب ولاية ديار بكر.
شاهد | أردوغان ينشد أغنية تراثية تركية مع شباب ديار بكر
وفي أثناء حضوره تجمعاً شبابياً بولاية ديار بكر ردّد أغنية تراثية للفنان الشعبي نشأت إرتاش / AA
10 يوليو 2021

نشرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية الجمعة، مقطعاً مصوراً لإنشاد الرئيس رجب طيب أردوغان، أغنية من التراث الشعبي مع مجموعة من شباب ولاية ديار بكر.

ويظهر أردوغان في المقطع في أثناء حضوره تجمعاً شبابياً بولاية ديار بكر (جنوب)، وهو يردّد أغنية "كونول داغي" للفنان الشعبي التركي نشأت إرتاش، في منطقة أتش قلعة.

وتَوجَّه أردوغان الجمعة يرافقه عدد من المسؤولين الأتراك إلى ولاية ديار بكر، لافتتاح مشاريع تنموية وكذلك للقاء الأمهات اللاتي اختُطف أبناؤهن وزُجَّ بهم للقتال في صفوف تنظيم PKK الإرهابي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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