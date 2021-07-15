افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، "متحف الديمقراطية 15 تموز"، في العاصمة أنقرة، الذي يعرض أحداث محاولة الانقلاب الفاشلة صيف 2016.

ويقع المتحف مقابل مجمع رئاسة الجمهورية في أنقرة، حيث يعرض المتحف أحداث الانقلاب الفاشل عبر مؤثرات صوتية ومرئية خاصة.

وخلال الافتتاح قال أردوغان إنّ "متحف الديمقراطية 15 تموز، سيخلّد ذكرى الانقلاب الفاشل ويظهر صمود الشعب التركي". واصفاً الخامس عشر مِن يوليو/تموز باليوم الذي أثبت فيه الشعب التركي عدم تخليه عن وطنه وأنه "كان هناك أنشودة من الديمقراطية" في ذلك اليوم.

وإلى جانب الرئيس أردوغان، شارك في افتتاح المتحف، رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، ورئيس المحكمة الدستورية زهدي أرسلان، ورئيس حزب الحركة القومية دولت باهجلي، ورئيس الشؤون الدينية علي أرباش، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ونواب بالبرلمان وأعضاء في أحزاب تركية.

كما أكد الرئيس التركي في كلمته عزم تركيا الوقوف بوجه التنظيمات الإرهابية حتى القضاء عليها.

وشدد أردوغان: "لن نغفر لكلّ مَن يحاول الانقلاب على الشرعية في تركيا، وسنلاحق الذين يتحالفون مع التنظيمات الإرهابية ضد بلادنا".

وشهدت تركيا في 15 يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفّذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "كولن" الإرهابي.

وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن، وأفشل مخططهم.