ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في ألمانيا الجمعة إلى 103 قتلى جراء هطول الأمطار الغزيرة غربي البلاد.

وقالت رئيسة وزراء ولاية راينلاند-بالاتينات (غرب)، مالو دراير، في تصريح صحفي، إن عدد الوفيات بسبب الكارثة بلغ 60 في الولاية.

وكانت وزارة الداخلية في ولاية شمال الراين-وستفاليا (شمال غرب)، أعلنت في بيان بوقت سابق، أن عدد ضحايا الفيضانات ارتفع إلى 43 قتيلاً في المنطقة.

وضربت الفيضانات المفاجئة أجزاءً من ولايتي راينلا ند-بالاتينات، وشمال الراين-وستفاليا، وهما أكثر الولايات الألمانية اكتظاظاً بالسكان، مما أدى إلى تحويل الشوارع إلى أنهار، وانهيار بعض المنازل.

والخميس أعلنت حكومة ولاية شمال الراين-وستفاليا حالة الطوارئ، وحثّت الناس على تجنب المكوث في المنطقة.

كما أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة أرفايلر (غرب)، فقدان نحو 1300 شخص جراء الفيضانات في المنطقة.

وفي بلجيكا ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الجمعة إلى 14 قتيلا، جراء هطول الأمطار الغزيرة في مناطق متفرقة من البلاد.

وذكرت قناة "RTBF" البلجيكية أن "الفيضانات أودت بحياة 14 شخصاً على الأقلّ في البلاد".

وأوضحت القناة أن "مياه الفيضانات تغمر عديداً من المناطق، وعلى وجه الخصوص وسط مدينة ويفر في وادي دايل (وسط).

وأكدت أن "معظم السكك الحديدية يحتاج إلى أسابيع حتى تعود إلى وضعها الطبيعي، لا سيما في منطقة والون (جنوب).

فيما لا يزال الوضع معقداً على كثير من الطرقات، حسب المصدر نفسه.

وأضافت "RTBF" أنه "فُرض حظر تجول مساء الخميس في بلدية فيرفيرز التابعة لمقاطعة ولياج (غرب) لوضع حدّ لأعمال النهب التي رافقت فوضى الفيضانات".

كذلك بقي أكثر من 21 ألف شخص بلا كهرباء صباح الجمعة في إقليم والونيا (جنوب).