سياسة
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أردوغان: سنزف بشرى سارة لقبرص التركية في 20 يوليو
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أنه سيزف بشرى سارة من برلمان جمهورية شمال قبرص التركية خلال زيارته المرتقبة 20 يوليو/تموز الجاري.
أردوغان: سنزف بشرى سارة لقبرص التركية في 20 يوليو
أردوغان سيشارك في مراسم احتفالات "عيد السلام والحرية" خلال زيارته المرتقبة إلى جمهورية شمال قبرص التركية في 20 يوليو/تموز الجاري. / AA
16 يوليو 2021

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أنه سيزف بشرى سارة من برلمان جمهورية شمال قبرص التركية خلال زيارته المرتقبة 20 يوليو/تموز الجاري.

وقال أردوغان في تصريح صحفي عقب صلاة الجمعة بإسطنبول: "أود أن أزف بشرى لشمال قبرص من برلمانها، لدينا خطوة سارة، وانتهينا من العمل التمهيدي لها".

وأضاف أنه خلال الزيارة سيبعث برسائل من أجل إرساء السلام في الجزيرة وفي العالم أجمع.

ومن المنتظر أن يشارك أردوغان في مراسم احتفالات "عيد السلام والحرية" خلال زيارته المرتقبة إلى جمهورية شمال قبرص التركية في 20 يوليو/تموز الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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