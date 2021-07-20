سياسة
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شاهد | روسيا تختبر منظومة الدفاع الجوي S-500 باستهداف صاروخ باليستي
أعلنت روسيا الثلاثاء أنها أجرت تجربة على إطلاق منظومتها الصاروخية الجديدة S-500، ونجحت في إصابة هدف بالستي فائق السرعة، وتقول روسيا إن S-500 تعد من الأنظمة المضادة للصواريخ الأكثر تطورا في العالم، وقادرة على التصدي لهجمات من الفضاء.
شاهد | روسيا تختبر منظومة الدفاع الجوي S-500 باستهداف صاروخ باليستي
روسيا تقول إن المنظومة S-500 متوقع أن يصل مدى إطلاقها الأقصى إلى 600 كلم
20 يوليو 2021

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء اختبار منظومة الدفاع الجوي S-500 من خلال تنفيذ عمليات إطلاق قتالية اختبارية لأحدث منظومة دفاع جوي تمتلكها البلاد.

وتقول روسيا إن المنظومة S-500 المتوقع أن يصل مدى إطلاقها الأقصى إلى 600 كلم هي أكثر الأنظمة المضادة للصواريخ تطوراً في العالم، وقادرة على التصدي لهجمات من الفضاء.

وقالت الوزارة في بيان إن الاختبارات جرت في ميدان الرمي "كابوستين يار" وجرى خلالها استهداف صاروخ باليستي عالي السرعة.

وأضافت الوزارة في بيانها: "نفذت منظومة دفاع جوي صاروخية من طراز S-500 في ميدان الرمي كابوستين يار، عمليات إطلاق تجريبي على هدف باليستي عالي السرعة، وجرت إصابة الهدف بدقة".

ونوه البيان بأن هذه الاختبارات أكدت الخصائص التكتيكية والفنية لمنظومة S-500 وفاعليتها العالية باعتبارها وسيلة للدفاع الجوي.

وقال البيان: "بعد الانتهاء من الدورة الكاملة للاختبارات تنص الخطط على تسليم أول منظومات S-500 إلى وحدات الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي المنتشرة بالقرب من موسكو".

وقالت روسيا الاثنين إنها أجرت تجربة ناجحة أخرى لصاروخ كروز زيركون الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، وهو جزء من ترسانة أسلحة جديدة وصفها الرئيس فلاديمير بوتين بأنها "لا تقهر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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