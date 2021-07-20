ترتفع مآذن المساجد التي صممها وبناها أعظم معماريي الدولة العثمانية من أمثال بيري سنان ونيجوغوس بايلان أعلى التلال السبعة لمدينة إسطنبول بشقيها الأوروبي والآسيوي، مشكِّلةً بذلك مركزاً للعبادة بأجوائها الروحية الفريدة. وتحوي مدينة إسطنبول وحدها أكثر من 3600 مسجد، الأمر الذي رشحها بجدارة لنيل لقب مدينة المآذن.

إسطنبول التي أصبحت عاصمة الإمبراطورية العثمانية بعد فتح القسطنطينية عام 1453 على يد السلطان محمد الثاني (الفاتح) وجيشه، دمجت مع الثقافة الإسلامية لمئات السنين حتى أضحت أحد الأجزاء المهمة في التاريخ التركي الإسلامي لأكثر من 5 قرون، وموطناً للعديد من المساجد المذهلة.

فمنذ فتح مدينة إسطنبول وضمها تحت راية الخلافة الإسلامية بدأت رحلة تشييد آلاف المساجد بأشكالها وأحجامها المختلفة في المدينة، وصار السلاطين ورجالات الدولة يتنافسون فيما بينهم لبناء أعظم المساجد وأجملها. وفي هذا التقرير نستعرض بعضاً من أجمل مساجد إسطنبول التاريخية.

1- مسجد السلطان أحمد (Sultanahmet Camii)

مسجد السلطان أحمد أو ما يعرف بـ"المسجد الأزرق" أحد أروع الأعمال الهندسية في شبه الجزيرة التاريخية مقابل مسجد آيا صوفيا، أمر ببنائه السلطان أحمد الأول في بداية القرن السابع عشر (1609-1616). ويتميز المسجد بهندسته المعمارية الرائعة التي تمزج بين فنَّي العمارة البيزنطي والعثماني ومآذنه الـ6 والبلاط الأزرق الذي يزين جدرانه، ويمكن وصفه من دون أدنى شك بأنه أحد أجمل المباني المعمارية والمساجد في إسطنبول والعالم.

2- مسجد آيا صوفيا (Ayasofya Büyük Camii)

يوصف مبنى آيا صوفيا المقابل لمسجد السلطان أحمد والذي يتميز بمعمار بيزنطي فريد وزخرفة عثمانية مبهرة بأنه أعجوبة العالم الثامنة. بني المبنى كنيسة أرثدوكسية عام 537 بأمر من الإمبراطور البيزنطي جوستنيان، وبعد الفتح العثماني للمدينة حوَّله السلطان محمد الفاتح إلى مسجد، وفي الفترة التي شهدت تأسيس الجمهورية التركية الحديثة حُوِّل المسجد إلى متحف ديني عام 1934، ليعاد مسجداً مجدداً في 10 يوليو/تموز 2020.

3- مسجد السليمانية (Süleymaniye Camii)

مسجد السليمانية، شيده المعماري العثماني الشهير سنان باشا بين عامَي 1550 و1557 تكريماً للسلطان سليمان القانوني، ويعتبر أحد أهم الأمثلة على العمارة العثمانية الكلاسيكية المطلة على مضيق البوسفور في منطقة السليمانية. وكما برع سنان بهندسة الصوتيات داخل المسجد، أتقن أيضاً دمج فنه المعماري برموز وتواريخ تخص السلطان سليمان، ومن أبرزها احتواء المسجد على 4 مآذن تحوي 10 شُرَف، في إشارة منه إلى أن سليمان القانوني هو السلطان الرابع منذ فتح إسطنبول، والعاشر بين سلاطين الدولة العثمانية.

4- مسجد أيوب سلطان (Eyüp Sultan Camii)

يعد مسجد السلطان أيوب الذي يقع بالقرب من منطقة القرن الذهبي في الشق الأوروبي من مدينة إسطنبول أول مسجد بني بعد فتح إسطنبول، إذ أمر السلطان محمد الفاتح عام 1458 ببناء مسجد بالقرب من قبر الصحابي أبي أيوب الأنصاري الذي استشهد أثناء حصار المسلمين لمدينة القسطنطينية. تهدم مبنى المسجد في السنوات اللاحقة، وأعيد بناؤه بأمر من السلطان سليم الثالث بين عامَي 1798 و1800.

5- مسجد أورتاكوي (Ortaköy Camii)

يعد مسجد أورتاكوي أو ما يعرف باسم "مسجد مجيدية الكبير" رمزاً لمنطقة أورتاكوي ومدينة إسطنبول لكونه أحد أجمل المساجد في تركيا لجمال معماره ولموقعه الفريد على مضيق البوسفور الذي يعطي انطباعاُ كأنه واقف على الماء. بناه المعماري العثماني نيجوغوس بايلان على طراز العمارة الباروكية بأمر السلطان عبد المجيد عام 1853، ويتألف من جزئين، الأول للعبادة والآخر يخص محفل السلطان.

6- مسجد دولما بهجة (Dolmabahçe Camii)

وفي الفترة التي كانت أعمال بناء مسجد أورتاكوي مستمرة أمر السلطان عبد المجيد مهندسه بايلان ببناء مسجد جديد قرب قصر دولما بهجة في كاباتاش بالشق الأوروبي من مدينة إسطنبول. وافتتح المسجد الذي عُرف أيضاً باسم "مسجد والدة السلطان" يوم الجمعة 23 مارس/آذار عام 1855.

7- جامع الفاتح (Fatih Camii)

أول عمل يتبادر إلى الذهن عند ذكر حي الفاتح هو مسجد الفاتح الذي بني بأمر السلطان محمد الفاتح عام 1463، ويتميز بأهمية تاريخية جعلته أحد أهم الأماكن الدينية في إسطنبول. وعند بنائه كان يحوي مستشفى ومدرسة ومكتبة وحماماً، واليوم يحتضن بساحته قبر السلطان العثماني محمد الفاتح.

8- مسجد أمينونو الجديد (Yeni Cami)

يقع منتصف ميدان أمينونو قرب السوق المصري المغطى، ويمتاز بهندسته المعمارية الرائعة وبإطلالته على مضيق البوسفور والقرن الذهبي. بوشرت أعمال بنائه بأمر والدة السلطان محمد الثالث عام 1597، وبوفاة السلطان توقف العمل به أكثر من نصف قرن، وعام 1665 افتتح للعبادة بعد اكتماله.

9- مسجد العرب (Arap Camii)

بناه بمنطقة بي أغلو قرب برج غلطة رهبان دومينيكان أوائل القرن الرابع عشر باسم كنيسة سان باولو وسان دومينيكو، وبعد فتح القسطنطينية حُولت الكنيسة إلى مسجد. يمتاز بهندسة معمارية على الطراز القوطي وقد حُوِّل البرج المربع للكنيسة القديمة إلى مئذنة. والمسجد الذي رُمم عدة مرات يعد من المساجد الفريدة بإسطنبول فلا يشبهه أي مسجد آخر في الشكل المعماري.

10- مسجد شاهزاده (Şehzade Camii)