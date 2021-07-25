قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون مساء السبت إنه "لا ينبغي لأحد أن يساوره الشك في أن نضالنا سيستمر حتى اجتثاث جذور الإرهاب وتأمين حدودنا".

جاء ذلك في تغريدة له تعليقاً على الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد جنديين تركيين بمنطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.

وقدم ألطون التعازي لأسر الشهيدين متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

من جانبه تعهد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي في تغريدة بألا تذهب دماء الجنود سدى، وبمحاسبة الإرهابيين.

واستُشهد جنديان تركيان وأصيب آخران السبت في هجوم استهدف مركبتهم بمنطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.

​​​​​​وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان أن هجوماً استهدف مركبة عسكرية في أثناء توجهها إلى قاعدة بمنطقة "درع الفرات"، أسفر عن استشهاد جنديين وإصابة اثنين آخَرَين نُقلا إلى المستشفى.

وأكّدَت الوزارة تحديد مواقع الإرهابيين في المنطقة وقصفها بشكل فاعل على الفور إثر الهجوم.